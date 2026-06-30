Після спеки Україну накриють сильні зливи та грози: названо дату похолодання

Через сильну спеку та наближення атмосферного фронту можливе ускладнення погодних умов.

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Погода в Україні на 1 липня / Фото: УНІАН

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Коли чекати зниження температури

У середу, 1 липня, в Україні збережеться сильна спека. У більшості областей температура повітря підніметься до +35 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, протягом першого липневого дня очікується +30…+35 градусів. Опади малоймовірні, лише на Закарпатті місцями пройдуть локальні грозові дощі.

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У Києві 1 липня очікується сонячна погода з температурою близько +33 градусів.

Коли чекати послаблення спеки

Втім, уже 2 липня до країни підійде холодний атмосферний фронт. Він принесе поступове послаблення спеки, яке спершу відчують мешканці західних областей, а протягом 3-4 липня температура знизиться у більшості регіонів України.

"За такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози! Будьте уважними", - попереджає Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

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Як раніше писав Главред, увечері 29 червня Київ опинився під ударом потужної негоди. Місто накрили пилова буря, шквальний вітер і сильна злива, через що в окремих районах почали падати дерева, підтоплюватися дороги, а жителі повідомляють про перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявив про підвищення температури в найближчі дні. Синоптик прогнозував локальні піки в західних регіонах із показниками до майже +40 градусів. За його даними, у центральних областях вдень очікувалися 23–28 градусів, а на півдні та заході - до 31–36 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про те, що сильна спека утримуватиметься кілька днів і впливатиме на розподіл опадів. За прогнозом Діденко, у Києві температура має коливатися в межах +30…+34 градусів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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