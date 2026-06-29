Блискавка влучила у 6-річну дівчинку: що відомо про наслідки негоди у Львові

Через сильний вітер у різних районах міста падають дерева, вулиці заливає дощем, а подекуди випав град.

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Львів накрила потужна негода / Колаж: Главред, фото: Андрій Садовий

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Львів накрила сильна гроза та шквальний вітер

Унаслідок негоди знесло частину даху у Шевченківській адміністрації

Також по місту повалені дерева та є обриви контактної мережі

Вдень, 29 червня, Львів після рекордної спеки накрила потужна негода. Через сильний дощ і шквальний вітер у місті почали падати дерева, пошкоджено будівлі та контактні мережі. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Зокрема, сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

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За словами мера, біля парку Франка дерево впало прямо на тролейбус, а біля церкви Святого Юра повалений стовбур пошкодив лінію електропередач. Також дерева впали на вулицях Коперника та Єфремова.

Крім того, зафіксовано обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола - Липинського, на перехресті Степана Бандери - Коперника та біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка. На вулиці Липинського також тимчасово відключили напругу. На перехресті Варшавська - Тунельна впав світлофор.

"Прошу всіх бути максимально обережними. Не ховайтеся під деревами, не наближайтеся до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій.

У місті зупинено рух трамваїв

Згодом Садовий додав. що через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9.

Зазначається, що міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Після прибирання повалених дерев і відновлення контактної мережі рух трамваїв буде відновлено.

Шестирічну дівчинку вдарило блискавкою

У Львові внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка, повідомив мер міста.

"Зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає", - зазначив Садовий.

Негода в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, уже сьогодні, 29 червня, ввечері грозові дощі, місцями з сильними короткими зливами та шквалами, очікуються на Півночі, Заході та місцями в Центральній частині України. Про різку зміну погоди повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Крім того, у Києві сьогодні ввечері (29 червня) також очікується дощ із грозою, який супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру.

За попередніми прогнозами, 2-3 липня через територію України пройде атмосферний фронт, який принесе зливи, грози та поступове зниження температури. Саме з приходом цього фронту спека почне слабшати, а в більшості регіонів стане помітно прохолодніше.

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Про персону: Андрій Садовий Андрій Садовий - український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

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