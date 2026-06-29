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Блискавка влучила у 6-річну дівчинку: що відомо про наслідки негоди у Львові

Інна Ковенько
29 червня 2026, 16:44оновлено 29 червня, 18:04
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Через сильний вітер у різних районах міста падають дерева, вулиці заливає дощем, а подекуди випав град.
Львів накрила потужна негода
Львів накрила потужна негода / Колаж: Главред, фото: Андрій Садовий

Коротко:

  • Львів накрила сильна гроза та шквальний вітер
  • Унаслідок негоди знесло частину даху у Шевченківській адміністрації
  • Також по місту повалені дерева та є обриви контактної мережі

Вдень, 29 червня, Львів після рекордної спеки накрила потужна негода. Через сильний дощ і шквальний вітер у місті почали падати дерева, пошкоджено будівлі та контактні мережі. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Зокрема, сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

відео дня

За словами мера, біля парку Франка дерево впало прямо на тролейбус, а біля церкви Святого Юра повалений стовбур пошкодив лінію електропередач. Також дерева впали на вулицях Коперника та Єфремова.

  • Негода у Львові 29 червня
    Негода у Львові 29 червня Фото: t.me/andriysadovyi
  • Негода у Львові 29 червня
    Негода у Львові 29 червня Фото: t.me/andriysadovyi
  • Негода у Львові 29 червня
    Негода у Львові 29 червня Фото: t.me/andriysadovyi
  • Негода у Львові 29 червня
    Негода у Львові 29 червня Фото: t.me/andriysadovyi
  • Негода у Львові 29 червня
    Негода у Львові 29 червня Фото: t.me/andriysadovyi

Крім того, зафіксовано обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола - Липинського, на перехресті Степана Бандери - Коперника та біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка. На вулиці Липинського також тимчасово відключили напругу. На перехресті Варшавська - Тунельна впав світлофор.

"Прошу всіх бути максимально обережними. Не ховайтеся під деревами, не наближайтеся до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій.

У місті зупинено рух трамваїв

Згодом Садовий додав. що через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9.

Зазначається, що міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Після прибирання повалених дерев і відновлення контактної мережі рух трамваїв буде відновлено.

Шестирічну дівчинку вдарило блискавкою

У Львові внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка, повідомив мер міста.

"Зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає", - зазначив Садовий.

Негода в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, уже сьогодні, 29 червня, ввечері грозові дощі, місцями з сильними короткими зливами та шквалами, очікуються на Півночі, Заході та місцями в Центральній частині України. Про різку зміну погоди повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Крім того, у Києві сьогодні ввечері (29 червня) також очікується дощ із грозою, який супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру.

За попередніми прогнозами, 2-3 липня через територію України пройде атмосферний фронт, який принесе зливи, грози та поступове зниження температури. Саме з приходом цього фронту спека почне слабшати, а в більшості регіонів стане помітно прохолодніше.

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Про персону: Андрій Садовий

Андрій Садовий - український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

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