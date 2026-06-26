Майже +40 градусів: Україну накриє нестерпна спека

Синоптики назвали регіони, де будуть дощі. Там можливі грози.

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Прогноз погоди в Україні на вихідних / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

Де будуть дощі та грози

У яких областях буде найспекотніше

Погода в Україні найближчими днями стане ще тепліше. На вихідних буде переважно сухо. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Місцями синоптик прогнозує дощі на Лівобережжі країни. А посилення спеки відбудеться із західних та південно-західних областей.

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Погода 27 червня

У суботу, 27 червня, у північних, східних та центральних областях будуть дощі з грозами. У західних областях буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-10 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 26-33 градуса тепла. У центральних областях буде дещо прохолодніше - 23-28 градусів тепла. Найбільш комфортна температура повітря буде на території північних та східних областей. Там температура повітря підвищиться до 21-27 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: meteoprog

Погода 28 червня

У неділю, 28 червня, у північних та східних областях будуть дощі з грозами. У центральних областях очікують короткочасні дощі. Вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 31-36 градусів тепла. У північних, центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 26-33 градуси тепла. Найбільш комфортна температура повітря буде у східних областях - 23-28 градусі тепла.

Прогноз погоди в Україні 28 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич зробив важливу заяву щодо погоди на вихідних. Він підкреслив, що аномальна спека суттєво вплине на подальший розвиток погодних умов і розподіл опадів по регіонах, тому слід очікувати підвищеної температурної мінливості впродовж тижня.

Зазначимо, синоптик Наталка Діденко заявила про пришвидшення потепління в окремих регіонах. За її словами, рекордна спека допоможе сформувати умови для локальних грозових явищ і викличе підвищену увагу медичних та надзвичайних служб.

Також відомо, що Україна перебуває під впливом магнітної бурі. Вона досягла 6-бальної потужності та може негативно впливати на самопочуття людини.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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