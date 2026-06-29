Київ накрила потужна буря: місто затоплює, падають дерева та зникає світло

Потужний вітер у Києві вириває дерева з корінням, знеструмлює окремі райони та підтоплює вулиці. Енергетики вже працюють у посиленому режимі.

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Новини Києва - столицю паралізувала негода, падають дерева і зникає світло / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Київ та область накрили потужна злива, шквали та пилова буря

Через негоду падають дерева, підтоплено дороги та зникає світло

Аварійні бригади ДТЕК перейшли на посилений цілодобовий режим

Київ увечері 29 червня опинився під ударом потужної негоди. Місто накрили пилова буря, шквальний вітер і сильна злива, через що в окремих районах почали падати дерева, підтоплюватися дороги, а жителі повідомляють про перебої з електропостачанням. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Погіршення погодних умов відчули жителі різних районів столиці. Небо швидко затягнуло темними грозовими хмарами, а сильні пориви вітру здійняли у повітря пил, пісок і будівельне сміття. За повідомленнями очевидців, пилова буря також накрила Ірпінь і Бучанський район, де вітер піднімав пісок із відкритих ділянок та будівельних майданчиків.

відео дня

Дивіться відео наслідків негоди в Києві:

/ Скріншот

У соцмережах з'явилися численні відео, на яких видно, як шквали розгойдують дерева, а окремі з них не витримують і падають. Також повідомляється про падіння білборда на проспекті Степана Бандери.

Наслідки негоди вже позначилися і на міській інфраструктурі. За інформацією місцевих пабліків, на лівому березі Києва та в районі Оболоні частково зникло світло. Водночас через інтенсивну зливу в окремих районах столиці почали стрімко підтоплюватися дороги, а в соцмережах публікують повідомлення про ускладнення руху громадського транспорту.

Дивіться відео наслідків негоди в Києві:

/ Скріншот

У ДТЕК заявили, що через погіршення погодних умов енергетики перейшли на особливий режим роботи.

"Київ та Київська область: переходимо в посилений режим роботи через негоду. Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії. Просимо користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу", - повідомили в ДТЕК.

Скільки ще триватиме негода

Водночас синоптики попереджали про небезпечні погодні явища ще до початку негоди. За прогнозом Українського гідрометцентру, до кінця доби 29 червня на Київщині та в столиці очікувалися грози зі шквалами швидкістю 15–20 м/с. Через це було оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

У відомстві зазначили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

У Київській міській державній адміністрації нагадали жителям про правила безпеки під час негоди. Містян закликають не перебувати поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач і великих дерев, а також не залишати поруч із ними автомобілі.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич заявив про підвищення температури в найближчі дні. Синоптик прогнозував локальні піки в західних регіонах із показниками до майже +40 градусів. За його даними, у центральних областях вдень очікувалися 23–28 градусів, а на півдні та заході - до 31–36 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про те, що сильна спека утримуватиметься кілька днів і впливатиме на розподіл опадів. За прогнозом Діденко, у Києві температура має коливатися в межах +30…+34 градусів.

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз спекотної погоди на 28 червня для різних частин країни. Згідно з прогнозом, найвищі денні показники температури мали спостерігатися в Одеській, Житомирській та Вінницькій областях, де прогнозували до +35–+38 градусів.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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