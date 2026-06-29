Київ накрила потужна буря: місто затоплює, падають дерева та зникає світло

Про що йдеться у матеріалі:
- Київ та область накрили потужна злива, шквали та пилова буря
- Через негоду падають дерева, підтоплено дороги та зникає світло
- Аварійні бригади ДТЕК перейшли на посилений цілодобовий режим
Київ увечері 29 червня опинився під ударом потужної негоди. Місто накрили пилова буря, шквальний вітер і сильна злива, через що в окремих районах почали падати дерева, підтоплюватися дороги, а жителі повідомляють про перебої з електропостачанням. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Погіршення погодних умов відчули жителі різних районів столиці. Небо швидко затягнуло темними грозовими хмарами, а сильні пориви вітру здійняли у повітря пил, пісок і будівельне сміття. За повідомленнями очевидців, пилова буря також накрила Ірпінь і Бучанський район, де вітер піднімав пісок із відкритих ділянок та будівельних майданчиків.
Дивіться відео наслідків негоди в Києві:
У соцмережах з'явилися численні відео, на яких видно, як шквали розгойдують дерева, а окремі з них не витримують і падають. Також повідомляється про падіння білборда на проспекті Степана Бандери.
Наслідки негоди вже позначилися і на міській інфраструктурі. За інформацією місцевих пабліків, на лівому березі Києва та в районі Оболоні частково зникло світло. Водночас через інтенсивну зливу в окремих районах столиці почали стрімко підтоплюватися дороги, а в соцмережах публікують повідомлення про ускладнення руху громадського транспорту.
Дивіться відео наслідків негоди в Києві:
У ДТЕК заявили, що через погіршення погодних умов енергетики перейшли на особливий режим роботи.
"Київ та Київська область: переходимо в посилений режим роботи через негоду. Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії. Просимо користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу", - повідомили в ДТЕК.
Скільки ще триватиме негода
Водночас синоптики попереджали про небезпечні погодні явища ще до початку негоди. За прогнозом Українського гідрометцентру, до кінця доби 29 червня на Київщині та в столиці очікувалися грози зі шквалами швидкістю 15–20 м/с. Через це було оголошено І рівень небезпечності - жовтий.
У відомстві зазначили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.
У Київській міській державній адміністрації нагадали жителям про правила безпеки під час негоди. Містян закликають не перебувати поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач і великих дерев, а також не залишати поруч із ними автомобілі.
Погода в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич заявив про підвищення температури в найближчі дні. Синоптик прогнозував локальні піки в західних регіонах із показниками до майже +40 градусів. За його даними, у центральних областях вдень очікувалися 23–28 градусів, а на півдні та заході - до 31–36 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про те, що сильна спека утримуватиметься кілька днів і впливатиме на розподіл опадів. За прогнозом Діденко, у Києві температура має коливатися в межах +30…+34 градусів.
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз спекотної погоди на 28 червня для різних частин країни. Згідно з прогнозом, найвищі денні показники температури мали спостерігатися в Одеській, Житомирській та Вінницькій областях, де прогнозували до +35–+38 градусів.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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