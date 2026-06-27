Вдарить до +37: де випадуть дощі та коли чекати послаблення спеки в Україні

Найближчими днями в Україні утримається сильна спека, яка почне слабшати лише на початку липня.

https://glavred.net/synoptic/udarit-do-37-gde-vypadut-dozhdi-i-kogda-zhdat-oslableniya-zhary-v-ukraine-10776155.html Посилання скопійоване

Погода в Україні 28 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Читайте в матеріалі:

Якою буде погода в Україні 28 червня

Де буде найспекотніше

У яких регіонах очікуються дощі

В Україні триває хвиля сильної спеки, яка охопила більшість регіонів. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найвищі температури очікуються з 28 червня до 1 липня. А вже з 2 липня температура почне знижуватися до більш комфортної літньої.

"Діаграма прогностична для Києва показує, що сильніша спека потриває у Києві від 28 червня до 1 липня, а вже з 2 липня температура повітря врівноважиться до комфортної літньої", - йдеться в повідомленні. відео дня

Погода в Україні

У неділю, 28 червня, температура коливатиметься в межах +30…+34 градусів. Найгарячіше буде на заході країни, а також на Одещині, Житомирщині та Вінниччині - до +32…+37 градусів. Дещо свіжіше буде на сході України - від +26 до +29 градусів.

Дощі найбільш ймовірні у східних областях, а також на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Полтавщині та Запоріжжі. Решта території залишиться сухою.

Погода в Києві

У столиці в неділю, 28 червня, очікується +30…+32 градуси. У понеділок температура підніметься ще вище - до +32…+34 градусів. Опадів не прогнозується.

За даними прогностичної діаграми, найсильніша спека триматиметься у Києві з 28 червня до 1 липня, після чого з 2 липня температура врівноважиться і стане більш комфортною.

За прогнозом синоптикині, послаблення спеки очікується з 2 липня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні найближчими днями стане ще тепліше. На вихідних буде переважно сухо. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. Місцями синоптик прогнозує дощі на Лівобережжі країни. А посилення спеки відбудеться із західних та південно-західних областей.

Крім того, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вже у неділю, 28 червня, у більшості областей очікується +29…+34 градусів, а на заході країни очікується ще вищий показник - від +33 до +37 градусів.

Раніше повідомлялося, що Україну накриває потужна хвиля субтропічного тепла, яке до цього випалювало Західну Європу. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вже від завтра, 26 червня, температурні показники почнуть стрімко повзти вгору, а на вихідних країну охопить справжня аномальна спека.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред