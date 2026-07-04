Чи накриє Україну нова хвиля спеки до +40: синоптик сказав, до чого готуватися

У липні температура в Україні буде вищою за кліматичну норму.

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Чи повернеться в Україну спека / фото: УНІАН

Коротко:

З 5 по 9 липня в Україні переважатиме комфортна погода

Температура вдень становитиме +22…+28 градусів

Сильної спеки найближчими днями не буде

Після періоду сильної спеки в Україні очікується поступове похолодання. Тому спеки до +40 градусів найближчим часом не передбачається. Про це заявив представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, з 5 по 9 липня на території України переважатиме комфортна погода.

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Він додав, що у цей період місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +11…+18 градусів, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +22…+28 градусів.

"Тому поки такої тенденції до підвищення не спостерігається. Утім, будемо слідкувати за цим і аналізувати, як відбуватимуться процеси в атмосфері", - наголосив синоптик.

Водночас, говорячи про можливе сильне потепління до +40 градусів, Семиліт зауважив, що середня місячна температура у липні цього року очікується в межах +21,8…+26 градусів.

Він підкреслив, що це на 2 градуси, а в західних областях - на 3 градуси вище за кліматичну норму.

"Тож не виключено, що згодом до України може поширитися нова хвиля спеки. Однак наразі таких передумов щонайменше на найближчу декаду немає", - підсумував синоптик.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко говорила, що 4 липня у більшості областей України вдень очікується +20+25 градусів, на півдні +24+29. Також прогнозуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні на вихідних, 4 та 5 липня, буде під впливом холодного атмосферного фронту, тому очікується зниження температурних показників по всій країні.

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Про персону: Іван Семиліт Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

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