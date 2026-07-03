Україну накрив потужний атмосферний фронт: синоптик назвала дати непогоди

Синоптик попередила, що у найближчий час спекотних днів не буде.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakryl-moshchnyy-atmosfernyy-front-sinoptik-nazvala-sroki-nepogody-10777769.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 4-5 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Де в Україні температура затримається на рівні +31 градуса

Коли в столиці прогнозують дощі та грози

Погода в Україні після кількаденної спеки почала змінюватися. Повітряна маса із атмосферними фронтами вже прийшла в Україну і потроху рухається із заходу на схід.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook, вже завтра, 4 липня, у більшості областей України вдень очікується +20+25 градусів, на півдні +24+29.

відео дня

"Хіба що в суботу на сході ще затримаються +26+31 градус. Але в неділю й там посвіжішає", - зауважила вона.

Україну накриють опади

4 липня у більшості областей України прогнозують грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали. У західних областях завтра дощі можливі лише на Волині та Рівненщині.

Погода в Україні 4 липня / фото: скріншот з meteoprog

5 липня очікуються локальні дощі та грози. На півдні та в центрі - менша ймовірність опадів. Вітер північно-західного напрямку буде помірним, часто рвучким і в суботу, і в неділю.

Погода в Україні 5 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 4-5 липня

У столиці вдень, за даними Діденко, буде +23, +24 градуси. Крім цього на вихідних у місті ймовірні локальні грозові дощі.

Погода в Києві 4 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 5 липня / фото: скріншот з meteoprog

В Україну повернеться спека

Синопник зазначила, що найближча хвиля спеки поки що можлива в середині наступного тижня і лише на півдні та сході України.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок надходження прохолодної повітряної маси з північних регіонів Європи, у вихідні очікується зниження температурних показників по всій Україні.

Раніше повідомлялося, що до кінця дня 3 липня в Україні погоду визначатиме діяльність холодного атмосферного фронту, тому практично повсюди очікуються короткочасні дощі та грози.

Напередодні стало відомо, що ввечері 29 червня Київ опинився під ударом потужної негоди. Місто накрили пилова буря, шквальний вітер і сильна злива, через що в окремих районах почали падати дерева, підтоплюватися дороги, а жителі повідомляють про перебої з електропостачанням.

Інші новини:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред