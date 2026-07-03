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Зливи, град та +8 градусів: коли в Україну прийде суттєве похолодання

Марія Николишин
3 липня 2026, 11:19
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Синоптик додав, що температура знизиться в усіх областях України.
Зливи, град та +8 градусів: коли в Україну прийде суттєве похолодання
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідних
  • Де може випасти град

Погода в Україні на вихідних, 4 та 5 липня, буде під впливом холодного атмосферного фронту. Очікується похолодання, дощі з грозами та поривчастим вітром. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, внаслідок надходження прохолодної повітряної маси з північних регіонів Європи, у вихідні очікується зниження температурних показників по всій Україні.

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"Період аномальної спеки на деякий час зміниться на комфортну прохолодну, особливо в нічні години. На тлі похолодання відбудеться також посилення вітру, а місцями не виключені грозові зливи різної інтенсивності", - наголосив він.

Погода в Україні 4 липня

У суботу в західних регіонах країни очікується погода без опадів, лише вдень у районі Полісся пройдуть невеликі дощі, можлива гроза. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень +20…+25 градусів.

У північних областях вночі пройдуть грозові дощі, вдень місцями можливий невеликий дощ, на Сумщині очікуються помірні зливи. Температура повітря в нічний час очікується в межах +13...+18 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У центральній частині України пройдуть грозові дощі, вдень у Дніпропетровській області можливий град та шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +15…+20 градусів, вдень +22…+27 градусів.

У південних областях, а також у Криму місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень у Криму та Приазов'ї можливі сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +17…+22 градусів, вдень +24…+29 градусів.

У східних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

Зливи, град та +8 градусів: коли в Україну прийде суттєве похолодання
Погода 4 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 5 липня

У неділю на території західних областей вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря в нічний час очікується в межах +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центральних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря в нічний час очікується +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У південних областях та на Кримському півострові передбачається малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У східних регіонах вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря в нічний час очікується в межах +12...+17 градусів, вдень +21...+26 градусів.

Зливи, град та +8 градусів: коли в Україну прийде суттєве похолодання
Погода 5 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погоду в Україні 3 липня визначатиме діяльність холодного атмосферного фронту, тому практично повсюди очікуються короткочасні дощі та грози.

Метеоролог Ігор Кібальчич раніше заявляв, що на початку липня спека в Україні тимчасово ослабне, проте вже після 7 числа країну знову накриє хвиля високих температур із Західної Європи.

Крім того, 29 червня Київ опинився під ударом потужної негоди. Місто накрили пилова буря, шквальний вітер і сильна злива, через що в окремих районах почали падати дерева, підтоплюватися дороги, а жителі повідомляли про перебої з електропостачанням.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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