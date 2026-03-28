Зміна погоди: синоптики повідомили, коли в Києві зміниться температура

За весь період спостережень у Києві найвища температура вдень 28 березня — 18,9 °C — була зафіксована у 2020 році.

https://glavred.net/synoptic/pogodnyy-povorot-sinoptiki-raskryli-sroki-izmeneniya-temperatury-v-kieve-10752494.html Посилання скопійоване

Опубліковано прогноз погоди для Києва / pixabay

Ви дізнаєтеся:

Невеликий дощ очікується вранці та вдень у суботу, 28 березня, на південному заході України. За даними синоптиків, вітер в Україні в суботу північно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві 28 березня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

відео дня

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період спостережень у Києві найвища температура 28 березня вдень 18,9° тепла була у 2020 р., найнижча вночі — 9,5° морозу у 1899 р.

У неділю, 29 березня, у більшості західних областей пройдуть дощі, на решті території без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 29 березня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

/ t.me/uhmc2022

Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Більше новин:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред