Термометри покажуть рекордні значення: аномальна спека насувається на Європу

Одразу кілька країн опиняться під першою хвилею спеки.

Європу чекають аномально спекотні дні

Коротко:

Наступного тижня Європу накриє перша хвиля рекордної спеки

Більше +30 градусів очікують в кількох європейських столицях

В Іспанії стовпчики термометрів сягнуть +38 градусів

Протягом наступного тижня перша хвиля спеки накриє Європу. Як пише Bloomberg, за прогнозом метеорологів у Великій Британії, Франції та Іспанії температура повітря досягне рекордних місячних значень.

Тепловий купол високого тиску підніме температуру повітря до 11 градусів вище норми. За даними британського Метеорологічного офісу, вже 24 травня денний максимум у Лондоні сягне +33 градусів.

Повідомляється, що хвилі спеки та екстремальні температури в наступні місяці будуть досить частими. Ситуація погіршується тим, що високі температури вже починають висушувати вологу з ґрунтів у північній половині Європи.

"Це може заблокувати систему високого тиску, що ще більше посилить спеку, спровокує подальше зростання температури та заблокує опади - у такий спосіб виникає стійке замкнене коло", - пояснила метеоролог компанії Atmospheric G2 Емі Ходжсон.

Які країни розжарить найбільше

Французька урядова служба прогнозу погоди Meteo-France очікує, що внаслідок зміни клімату хвилі спеки приходитимуть як раніше, так і пізніше протягом літнього сезону.

У найближчі кілька днів температура в Парижі підніметься до +31 градусів, а на південному заході країни аж до +35 градусів.

Але це буде не найекстремальніша спека в Європі. Рекордсменкою стане Іспанія. Там, за даними державного метеорологічного агентства AEMET, у регіонах Гвадіана та Гвадалківір стовпчики термометрів можуть піднятися до +38 градусів.

Вчені попередили про серйозну загрозу для Європи

Главред писав, що за словами вчених, Європа входить у фазу прискореного кліматичного зсуву, який за темпами значно випереджає глобальні зміни.

За останні десятиліття континент нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по планеті, і розрив з доіндустріальними показниками тут уже став критично помітним.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

