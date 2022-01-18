Штормовий вітер і сильні заметілі: українців попередили про небезпечну погоду

Українців попередили про небезпечну погоду – снігопади і штормовий вітер / Pixabay, УНІАН

У більшості областей України у вівторок, 18 січня, буде мести сніг. Заметілей варто очікувати у частині західних, північних, центральних і східних областях.

Сонячно у цей день буде лише у Волинській і Рівненській області. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Температура упродовж дня коливатиметься від мінус 6 до 0 градусів вночі, від мінус 4 до 0 градусів вдень.

Погода в Україні 18 січня

Крім цього, синоптики прогнозують сильні пориви вітру. По всій країні пориви вітру досягнуть 15-20 метрів за секунду, оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

18 січня очікуються сильні пориви вітру

Якою буде погода в Україні на Водохреще

У середу, 19 січня, в Україні очікується сонячна погода. Лише у трьох східних областях – Харківській, Донецькій і Луганській – буде хмарно. Опадів синоптики не прогнозують.

Реклама

Варто очікувати морозної погоди. Температура упродовж дня коливатиметься від мінус 11 до мінус 3 градусів вночі, від мінус 8 до плюс 2 градусів вдень.

Погода в Україні 19 січня

Раніше синоптики дали несподіваний прогноз до кінця зими. Друга десятиденка лютого буде в Україні весняною, прогнозує народний синоптик Володимир Деркач. Він також анонсував теплий початок весни.

Вас також може зацікавити: