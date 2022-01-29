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Погода в Україні: очікуються штормовий вітер та сильний снігопад

29 січня 2022, 23:24

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах -3 -5 градусів, а вдень 0 +2.

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Погода в Україні 30 січня-мокрий сніг і сильний вітер / фото Вести

Погода в Україні у неділю, 30 січня - на всій території країни очікуються мокрий сніг та снігопад, а також прогнозується штормовий вітер, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в західних областях очікується сніг, а вдень мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -1 градусів, а вдень прогнозується 0 +4 градуси. При цьому очікується штормовий вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.

На півночі вночі прогнозується сніг, а вдень мокрий сніг. Температура повітря вночі опуститися до -3 -6 градусів, а вдень потеплішає до 0 +2 градусів. Також прогнозується сильний вітер 7-12 м/с.

У східних областях вночі буде без істотних опадів, проте вдень очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до -6, а вдень -2 +1.

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На півдні країни вночі очікується без істотних опадів, при цьому вдень прогнозується мокрий сніг з дощем і сніг. Температура повітря вночі -2 -5, а вдень +1 +5.

У центральних регіонах вночі буде сніг, а вдень мокрий сніг. Температура повітря становитиме -3 -6 градусів, а вдень -1 + 2.

У неділю в Києві вночі очікується сніг, а вдень мокрий сніг. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах -3 -5 градусів, а вдень 0 +2.

Погода в Україні до кінця січня

Як раніше повідомляли, в Україні до кінця січня очікується холодна погода, місцями прогнозуються відчутні морози, розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

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Укргідрометцентр Погода в Україні
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