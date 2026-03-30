На Рівненщині литимуть дощі: синоптики попереджають про різке погіршення погоди

Останній день березня на Рівненщині зустріне мешканців густими хмарами та дощем

Погода в Рівному та області на 31 березня/ Колаж: Главред, фото: Pexels, скриншот

Яка буде погода в Рівному 31 березня

Коли в області очікувати дощі

На скільки опуститться температура по області вночі

У вівторок, 31 березня, на Рівненщині пануватиме волога і прохолодна погода. За прогнозом синоптиків, день буде хмарним, із періодичними дощами різної інтенсивності.

Подекуди опади можуть бути значними, тож варто підготуватися до мокрої дороги та можливих ускладнень у русі транспорту. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 30 березня

У понеділок вночі температура по області триматиметься в межах +3…+8 градусів. Вдень очікується від +6 до +11 градусів тепла. У самому обласному центрі нічна температура становитиме +5…+7 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться між +8 та +10 градусами.

Вітер буде північно-західниим, доволі відчутним - 7-12 метрів за секунду. В поєднанні з дощем, це може створювати дискомфорт, тож варто врахувати це при плануванні поїздок чи прогулянок.

Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, у Дніпрі на вихідні очікується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься комфортною, а вже в неділю синоптики прогнозують відчутніше потепління.

Крім того, у Житомирській області нинішнє весняне тепло затримається не на довго. Попри приємні температури та майже безхмарне небо, вже за кілька днів регіон опиниться під впливом циклону, що принесе дощі та відчутне похолодання.

Також на вихідних, 28 та 29 березня, погоду в Тернопільській області визначатиме вплив південного циклону та волога середземноморсько-чорноморська повітряна маса. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

