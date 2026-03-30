Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

Погода в Україні найближчим часом буде прохолодною та вологою.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня

Погода в Україні буде під впливом циклону. Він принесе дощі. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

"Отже, завтра не забувайте парасолі, щось від артеріального тиску та, можливо, головного болю - погода передбачається нестабільна. Температура повітря очікується у вівторок цікавою, неоднорідною", - повідомляє вона.

На території західних областей буде холодно - 4-9 градусів тепла. У Карпатах очікується навіть сніг. У більшості інших областей температура повітря триматиметься на рівні 10-15 градусів тепла. До +19 розіграє Полтавську, Сумську, Харківську, Черкаську області.

У Києві буде тепло - 15 градусів тепла. Водночас очікується дощ. Надалі тиждень буде вологим, а на Вербну неділю дощі будуть лише на півдні.

Як повідомляв Главред, у Дніпрі на вихідні очікується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься комфортною, а вже в неділю синоптики прогнозують відчутніше потепління.

Крім того, у Житомирській області нинішнє весняне тепло затримається не на довго. Попри приємні температури та майже безхмарне небо, вже за кілька днів регіон опиниться під впливом циклону, що принесе дощі та відчутне похолодання.

Також на вихідних, 28 та 29 березня, погоду в Тернопільській області визначатиме вплив південного циклону та волога середземноморсько-чорноморська повітряна маса. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

