"Плюсовою температура повітря буде скрізь!": мороз і холод відступлять з України

В Україні очікується потепління. Сильні морози відступлять, замість них по всій країні встановиться "плюсова" температура.
Причиною такого потепління стане тепле повітря, яке надійде до нас з Атлантики, розповіла синоптик Наталія Діденко.
"Вже з п'ятниці, якраз на Маланки-Василя, 13-14 січня, в Україну прийде атлантичне повітря з теплою погодою і "плюсовою" температурою повітря скрізь!", - повідомила експерт.
Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.
Також повідомлялося, що погода в Україні характеризується впливом арктичного повітря, що циркулює в системі антициклону, розповів синоптик Віталій Постригань.
За його прогнозом, холодні повітряні маси будуть інтенсивно охолоджуватися в нічні години і слабо прогріватися в умовах короткого світлового дня.
Він прогнозує температуру вночі в Центральній Україні до 8-13 º морозу, вдень 3-8 градусів морозу.
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