Україну чекає найхолодніший тиждень: синоптик назвав дати "рекордних" морозів

10 січня мокрий сніг і дощі прогнозується в західній частині країни, а також в Одеській та Київській областях.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчий тиждень буде дуже холодною і морозною. Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, варто очікувати від "лютих" морозів до потепління з денною температурою близько +5 градусів.

За прогнозом синоптика, 9 січня можливі опади у вигляді дощів і снігу в західних, північних, Черкаській та Одеській областях.

Температура вночі на сході на півночі - до -17 градусів, а вдень - від -5 до -10 градусів. В інших регіонах України середня денна температура повітря становитиме від -6 до +3.

10 січня мокрий сніг і дощі прогнозується в західній частині країни, а також в Одеській та Київській областях.

Температура повітря на лівобережній частині вночі до -15, а вдень трохи "потеплішає" до -11 градусів. На правобережній частині країни вночі стовпчики термометрів покажуть до -4, а вдень від -3 до +2.

Погода в Хврькове / meteoprog.com

11 січня вночі очікується сніг у північних та частково західних областях, але вдень опадів не буде.

Температура повітря на Лівобережжі вночі до -16, а вдень від -6 до -11 градусів. На Правобережжі стовпчики термометрів покажуть вночі до -8, а вдень від -5 до нуля.

12 січня сильних опадів не очікується, лише в західних областях можливий дощ з мокрим снігом.

Хто такий Ігор Кибальчич Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

Температура повітря вночі в північних, центральних і східних регіонах від -8 до -13, а вдень - до -6. У західних і південних областях України температура вночі очікується до -2, а вдень повітря прогріється до +6.

13 січня очікується погода без опадів. Нічні морози будуть тільки в північних, центральних і східних областях, де стовпчики термометрів опустяться до позначки в -13 градусів. Середня денна температура в країні складе від -2 до +6 градусів.

Погода на вихідні 14-15 січня

14-15 січня, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Також, як прогнозує синоптик, продовжиться поступове підвищення температури повітря вночі до -7, а вдень від -4 до +1. У західних і південних областях очікується до +5 градусів.

читайте такожЧому 9 січня не можна нікому чіпати ножі і ходити босоніж по підлозі: прикмети і важливі заборони дня

Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5-7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

Читайте також: