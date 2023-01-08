glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну чекає найхолодніший тиждень: синоптик назвав дати "рекордних" морозів

8 січня 2023, 18:47
10 січня мокрий сніг і дощі прогнозується в західній частині країни, а також в Одеській та Київській областях.
Карта погоди
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчий тиждень буде дуже холодною і морозною. Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, варто очікувати від "лютих" морозів до потепління з денною температурою близько +5 градусів.

За прогнозом синоптика, 9 січня можливі опади у вигляді дощів і снігу в західних, північних, Черкаській та Одеській областях.

Температура вночі на сході на півночі - до -17 градусів, а вдень - від -5 до -10 градусів. В інших регіонах України середня денна температура повітря становитиме від -6 до +3.

10 січня мокрий сніг і дощі прогнозується в західній частині країни, а також в Одеській та Київській областях.

Температура повітря на лівобережній частині вночі до -15, а вдень трохи "потеплішає" до -11 градусів. На правобережній частині країни вночі стовпчики термометрів покажуть до -4, а вдень від -3 до +2.

Погода в Хврькове
Погода в Хврькове / meteoprog.com

11 січня вночі очікується сніг у північних та частково західних областях, але вдень опадів не буде.

Температура повітря на Лівобережжі вночі до -16, а вдень від -6 до -11 градусів. На Правобережжі стовпчики термометрів покажуть вночі до -8, а вдень від -5 до нуля.

12 січня сильних опадів не очікується, лише в західних областях можливий дощ з мокрим снігом.

Хто такий Ігор Кибальчич

Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

Температура повітря вночі в північних, центральних і східних регіонах від -8 до -13, а вдень - до -6. У західних і південних областях України температура вночі очікується до -2, а вдень повітря прогріється до +6.

13 січня очікується погода без опадів. Нічні морози будуть тільки в північних, центральних і східних областях, де стовпчики термометрів опустяться до позначки в -13 градусів. Середня денна температура в країні складе від -2 до +6 градусів.

Карта погоди

Погода на вихідні 14-15 січня

14-15 січня, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Також, як прогнозує синоптик, продовжиться поступове підвищення температури повітря вночі до -7, а вдень від -4 до +1. У західних і південних областях очікується до +5 градусів.

читайте такожЧому 9 січня не можна нікому чіпати ножі і ходити босоніж по підлозі: прикмети і важливі заборони дня

Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5-7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:20

Чому Росія не зможе втримати південь і Крим

19:01

Актор із серіалу Дивні дива зробив камінг-аут: "Я більше схожий на Вілла, ніж думав"Відео

18:54

У російських військових є спільники: в Укренерго назвали винних в атаках на енергосистему УкраїниВідео

18:47

Україну чекає найхолодніший тиждень: синоптик назвав дати "рекордних" морозівВідео

18:28

"Закидання ворога трупами": РФ може оголосити масову мобілізацію - ЕйдманВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:12

Найсмачніші пампушки з зеленню: фірмовий рецепт, який виходить у всіх ​Відео

18:07

"Дуже драматичний рік": астролог назвала 3 найбільш нестерпних місяці для України в 2023 роціВідео

18:05

"Киця за помаранчевою вуаллю": Христину Асмус заклювали за голий зад і порівняли з Волочковою

17:47

Жданов відверто розповів, наскільки ймовірний сценарій повторної спроби Росії взяти КиївВідео

Реклама
17:24

"Знищили всі HIMARS": у ЗСУ відповіли на дикий фейк РФ про "відплату за Макіївку"Відео

17:21

Чому не можна нікому чіпати гудзики 10 січня: прикмети та заборони дняВідео

16:52

Коштує копійки, а результат на мільйон: навіщо люди вливають 2 склянки оцту в унітаз

16:49

Принц Гаррі зізнався у вбивстві: "Присоромленим я себе не відчуваю"

16:42

Чому 9 січня не можна нікому чіпати ножі і ходити босоніж: прикмети і важливі заборони дняВідео

16:41

Жданов розповів, як ЗСУ можуть загнати росіян у вогневий мішок та звільнити КримВідео

16:36

У ближньому бою перебили десятки росіян: під Бахмутом прикордонники захопили опорник РФВідео

16:13

"Путін нічого не віддасть добровільно": експерт назвав результат війни в УкраїніВідео

16:09

Окупанти готують новий наступ, але не з Білорусі: в ГУР назвали терміни та напрямок

15:54

Передача німецьких танків Leopard ЗСУ: у Бундестазі розкрили ймовірний планВідео

15:53

74-річна Мей Маск показала всьому світові своє обличчя без макіяжу: "Я не посміла!"

Реклама
15:33

"Цар щурів сховається в бункері": у РФ планують смерть Путіна - екстрасенсВідео

15:31

"Будуть у зоні вогневого ураження": Жданов розповів про бої ЗСУ з окупантами на території РосіїВідео

14:59

Від них неможливо відірватися: рецепт смачних дерунів з божевільною начинкоюВідео

14:29

Загроза нових бомбардувань: у ГУР назвали ймовірну дату ракетного удару РФВідео

13:56

Українська зірка серіалу Вікінги Кетрін Винник похвалилася пишним бюстом нарозхрист

13:49

Імовірність - 70%: у 2023 році Україна здобуде перемогу у війні - соціологВідео

13:43

ЗСУ підуть вперед: у розвідці назвали напрямок контрнаступуВідео

13:42

"Спочатку будуть масові заворушення": Ейдман розповів про найближче майбутнє Росії

13:00

Гороскоп на завтра 9 січня 2023: Овнам - купа роботи, Дівам - яскраві емоції, а Рибам - команда

12:55

Штурм і ближній бій: десантники ЗСУ вибили окупантів з позицій під БахмутомВідео

12:35

РФ змінила тактику запуску ракет по Україні: Данілов розкрив деталі

12:32

Потужний приліт по гуртожитку окупантів: у Рубіжному підірвали базу РФ разом з мобілізованимиВідео

12:28

"На боці моїх братів": відомий російський актор хоче воювати за Україну

12:00

Путін цього року програє війну, Росію чекає розкол еліт і смута - Ейдман

11:50

Зажмурився під Новий рік: в Україні ліквідовували "майора Грома"

11:50

РФ кине мобілізованих у наступ в Україні: у розвідці назвали терміниВідео

11:47

Ситуація під Кремінною: окупанти "просідають", тому перекидають сили з-під Бахмута - ГайдайВідео

11:44

"Лицемірна пристосуванка": зрадниця Ані Лорак поностальгувала про зйомки в УкраїніВідео

11:01

"Де мої нагороди?": Лоліта накинулася на ЗеленськогоВідео

10:59

"Вали його, впав": снайпер ЗСУ знищив російського окупанта одним постріломВідео

Реклама
10:37

Чому Україні не дозволять здобути швидку перемогу над РФ: експерт дав відповідьВідео

10:34

ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси: абсолютного контролю немає ні в когоВідео

10:11

Не від хорошого життя: навіщо в СРСР двері обшивали дермантином

10:00

Коли Хрещення 2023 - дата свята Водохреще 2023 і традиції

09:58

ЗСУ готують великий контрнаступ: у британській розвідці назвали напрямкиВідео

09:37

РФ хоче нав'язати Україні корейський варіант врегулювання війни: Данілов пояснив, що це означає

09:18

ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ: Арестович назвав ймовірні терміниВідео

09:06

Гуркотіло кілька годин: раптово вибухнула база окупантів у МелітополіВідео

08:38

"Хоче вселяти страх, але боїться сили": чому не варто турбуватися про "червоні лінії" Путіна - ЗМІ

08:29

У нас був шанс закінчити війну до кінця 2022 року, але захід дуже довго розгойдувався - ЖдановВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти