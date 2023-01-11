Весна буде ранньою: синоптик розповів про погоду до кінця зими

Вже у другій декаді лютого 2023 року температура буде поступово та повільно підвищуватися.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця зими буде ще дивувати. Народний синоптик Володимир Деркач повідомив, що Україну накриють короткочасні періоди морозу, які триватимуть близько 3-5 днів.

У лютому нижче нуля температура буде опускатися в середині першої декади місяця, в кінці другої і до кінця третьої.

Прогнозуються слабкі опади на початку останнього місяця зими, а до 5-6 лютого вони переростуть в інтенсивні. До того ж прогнозується зниження температури повітря. Як тільки перша декада буде підходити до кінця, то відразу відбудеться потепління, опади відступлять.

У другій декаді лютого температура буде поступово і повільно підвищуватися: вночі подекуди незначний мороз, вдень майже скрізь близько нуля. Невеликі опади не вплинуть на загальну картину.

Хто такий Володимир Деркач Володимир Деркач - народний синоптик з містечка Камінь-Каширського на Волині. Він став відомий на всю Україну завдяки використанню оригінального методу прогнозу погоди.

Таку ж тенденцію продовжить третя декада з нічними морозами і денними "плюсами", коли вже буде відчуватися подих весни. Однак в середині цієї десятиденки протягом 2-4 днів зима ще нагадає про себе.

читайте такожЧому 12 січня не можна торкатися до солі і солити їжу: прикмети і важливі заборони дня

Карта погоди на лютий / meteoprog.com

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

Морози огорнуть всю країну на найближчий тиждень. Вже з 14 січня очікується потепління.

Читайте також: