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"Весна" увірветься в Україну: синоптик здивував прогнозом погоди на січень 2023 року

26 грудня 2022, 08:15
Новий 2023 рік зустріне українців аномально теплою погодою.
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Погода в Україні на початку січня 2023 буде аномально теплою/ ua.depositphotos.com, pixabay

Погода в Україні у січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими до таких, які бувають на початку квітня.

Про це розповів синоптик Станіслав Щедрін, пише ТСН.ua. Він зазначає, що теплі повітряні маси з Сахари та Атлантичного океану зможуть витіснити холодне антарктичне повітря з більшої частини Європи.

"Таким чином, по всій Україні десь до 14-17 січня переважатиме відносно сильно тепла погода в усіх регіонах. Температурний режим переважно коливатиметься в межах від 0 +5 в нічний період, та до +7+10 градусів вдень, на півдні України до +13+16", – зазначає він.

У той же час, за його словами, очікується багато дощів. Вночі вони подекуди будуть з мокрим снігом.

Проте уже в другій половині січня погода різко зміниться і стане більш зимовою. Прийдуть сильні снігопади і похолодання.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич прогнозував, що погода в Україні в останній тиждень перед Новим роком буде аномальною. Слід очікувати аномально теплий період як для цієї пори року і дефіцит снігового покриву. Періодично відзначатимуться опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

Синоптик Віталій Постригань попередив, що погода в Україні напередодні Нового року порадує аномальним теплом, а температурний фон буде вище кліматичної норми на 3-5 градусів. Синоптик прогнозує, що тепло, викликане атлантичною депресією, затримається надовго.

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