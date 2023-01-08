В Україну увірветься потепління: синоптики розповіли, скільки протримаються найсильніші морози

Крім морозу Україну накриє південно-східний вітер, який сягатиме штормових 15-22 метрів за секунду.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у найближчий тиждень буде дуже холодною. Морози огорнуть всю країну, прогнозують синоптики.

Синоптик Наталія Діденко в Facebook повідомила, що вже 13-14 січня очікується потепління.

"З Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - написала Діденко.

Також вона розповіла, що в понеділок 9 січня в Україні очікується значна температурна амплітуда: від нічних -15 -18 градусів у Сумській, Харківській та Полтавській областях до денних +5 +9 градусів у західних областях.

"Найближчої ночі очікується -3 -9 градусів, на Лівобережжі -12 -18 градусів, на заході України близько нуля. Вдень 9-го січня найтепліше буде в західних областях, +4 +9 градусів, на Лівобережжі -3 -7 градусів, на решті території від 3 морозу до 3 тепла", - повідомляє Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Південно-східний вітер сягатиме штормових 15-22 метрів на секунду.

У Києві 9 січня пройде невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку сягатиме 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі у столиці до -7 градусів, вдень потеплішає до відлиги.

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Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5-7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

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