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Максимальні морози до - 24°: українцям назвали терміни арктичної аномалії

9 січня 2023, 02:30
Холодні повітряні маси будуть інтенсивно охолоджуватися в нічні години і слабо прогріватися в умовах короткого світлового дня.
градусник, термометр
/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Україні характеризується впливом арктичного повітря, що циркулює в системі антициклону, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його прогнозом, холодні повітряні маси будуть інтенсивно охолоджуватися в нічні години і слабо прогріватися в умовах короткого світлового дня.

Він прогнозує температуру вночі в Центральній Україні до 8-13 º морозу, вдень 3-8 º морозу.

Синоптик уточнив, що температурний фон на 7-8° нижче клімату. При цьому на дорогах ожеледиця.

Хто такий Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Водночас він попередив про те, що за модельними розрахунками морозна аномалія протримається як мінімум тиждень.

Постригань додав, що максимум похолодання був зафіксований на Сумщині, де було до – 24 градусів.

Максимальні морози до - 24°: українцям назвали терміни арктичної аномалії

Раніше повідомлялося, що погода в Україні незабаром знову готує новий крижаний "подарунок". Прогнозується помітне зниження температури повітря.

Незабаром очікується надходження нової порції заморожуючої холодини.

Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

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