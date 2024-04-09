Планета б'є рекорди: березень став найспекотнішим за всю історію спостережень

Середня температура повітря у березні 2024 року становила 14,14 градусів.

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Найтепліший березень за всю історію спостережень зафіксували на планеті / фото: pixabay

На планеті був найтепліший березень за всю історію спостережень. Середня температура становила 14,14 градусів. Про це повідомляє кліматичне агентство Європейського Союзу Copernicus.

Слід зазначити, що цей показник перевищив попередній рекорд на десяту частину градуса, який було зафіксовано у 2016 році. Крім того, було на 1,68 градуса тепліше, ніж наприкінці 1800-х. Саме тоді температура на планеті почала стрімко зростати через спалювання викопного палива.

Слід зазначити, що планета постійно б'є теплові рекорди, починаючи з червня минулого року. Це відбувається через морські теплі хвилі, які охоплюють значні території Світового океану. Водночас вчені кажуть, що це рекордне підвищення температури повітря було несподіваним через сильний Ель-Ніньо - прогрівання центральної частини Тихого океану.

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"Його поєднання з неприродними морськими тепловими хвилями зробило ці рекорди такими приголомшливими", - сказала науковиця.

У березні середня температура поверхні Світового океану становила 21,07 градуса за Цельсієм, що є найвищим місячним значенням за всю історію спостережень і трохи вище, ніж у лютому.

Кліматологи вважають, що підвищення температури також відбулось через викиди вуглекислого газу та метану.

"Траєкторія не зміниться доти, поки концентрація парникових газів в атмосфері не припинить зростати. Це означає, що ми повинні припинити спалювати викопне паливо, зупинити вирубання лісів і якомога швидше вирощувати нашу їжу більш стійкими способами", - йдеться у повідомленні.

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