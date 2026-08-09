Спека відступить, але ненадовго: коли Україну розжарить до +36 градусів

Наступного тижня очікується переважання антициклону та відсутність істотних опадів.

https://glavred.net/synoptic/zhara-otstupit-no-nenadolgo-kogda-ukrainu-raskalit-do-36-gradusov-10787033.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні з 10 по 16 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні до 16 серпня

Де прогнозуються грозові дощі

Погода в Україні упродовж наступного тижня, з 10 по 16 серпня, переважно буде стійкою та малохмарною, лише зрідка можливі короткочасні дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на початку другої декади серпня очікується підвищення атмосферного тиску та стабілізація погодних умов у більшості областей.

відео дня

"Опадів буде небагато, а їхня інтенсивність виявиться переважно невеликою. Температурний фон очікується істотно нижчим, ніж минулого тижня", - підкреслив він.

Погода в Україні 10 серпня

У понеділок під впливом антициклону по всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+18 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів; вдень +27…+32 градуси, у південних та західних областях місцями до +34 градусів.

Погода 10 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 11 серпня

У вівторок на більшій частині території України продовжиться період антициклональної погоди. Істотних опадів не передбачається, лише вдень місцями у північно-західних областях можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря в нічний час очікується +13...+19 градусів, вдень +31...+36 градусів, у північно-західних регіонах +26...+31 градус.

Погода 11 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 12 серпня

У середу вночі місцями у центральних областях можливий короткочасний дощ. Вдень по всій Україні опадів не передбачається. Температура повітря в північних та західних областях вночі становитиме +9…+15 градусів, вдень +22…+27 градусів. В інших регіонах вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси.

Погода 12 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 13 серпня

У четвер на всій території України очікується стійка та малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+15 градусів, вдень +23…+28 градусів, на крайньому півдні та Закарпатті до +30 градусів.

Погода в Україні 14 серпня

У п'ятницю продовжиться період сухої та сонячної антициклональної погоди, без опадів. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, в денні години +23...+28 градусів, на крайньому заході +29...+34 градуси.

Погода в Україні 15 серпня

У суботу утримається погода переважно без опадів на всій території України. Температура повітря в нічний час очікується +9…+16 градусів, вдень +26…+31 градус, у західних областях +31…+36 градусів.

Погода в Україні 16 серпня

У неділю в західних регіонах подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі, на решті території України опадів не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +12…+17 градусів, вдень +29…+34 градуси.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 серпня популярний гірськолижний курорт Буковель на Івано-Франківщині накрила сильна негода. У результаті проливних дощів і злив гірські річки та струмки вийшли з берегів, перетворивши вулиці, дороги та пішохідні зони курорту на бурхливі річки з бруду та каміння.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погоду в Україні 8 та 9 серпня визначатиме холодний фронт. Під його впливом у всіх регіонах України очікується поступове послаблення аномальної спеки.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що уже з початку наступного робочого тижня більшість регіонів України опиняться під впливом нового антициклону. Очікується суха погода, але помітно свіжіше повітря.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред