Жовтень подарує Україні майже літнє тепло: якою буде погода до кінця тижня

Читайте в матеріалі:
- Якою буде температура в Україні 7 жовтня
- Коли очікувати дощі та похолодання
- Якою буде погода в Україні наступного тижня
У середу, 7 жовтня, в Україні очікується тепла та суха погода, а максимальна температура місцями сягатиме +24 градусів.
Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, найближчі два дні стануть найтеплішими цього тижня, проте вже з 9 жовтня прийде похолодання та опади.
Погода в Україні 7 жовтня
За прогнозом синоптикині, в середу в Україні очікується до +20…+24 градусів. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях буде свіжіше - +17…+19 °С. Дощі малоймовірні, лише у західних, центральних та південних регіонах збільшиться хмарність, проте загалом утримається суха повітряна маса.
Погода в Києві
У столиці завтра опадів не очікується, за словами Діденко, температура повітря становитиме близько +20 градусів.
Як зміниться погода в Україні до кінця тижня
У четвер, 8 жовтня, сприятлива погода збережеться по всій країні - тепло та сухо. А вже 9 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та частково центральні області. Температура знизиться.
У суботу, 10 жовтня, знову переважатиме суха погода з великою кількістю сонця, зазначає синоптикиня. Втім, температура буде невисокою: вдень очікується +12…+16 °С, лише на півдні та південному сході - +18…+24 °С.
"Із найближчої синоптичної перспективи: 7-ме та 8 жовтня будуть найтеплішими, а наступний тиждень принесе в Україну дощі та холоднечу", - прогнозує Діденко.
Погода в Україні останні новини
Нагадаємо, за прогнозом Діденко, погода в Україні 6 жовтня, буде сонячною, теплою та сухою під впливом антициклону. За її словами, максимальна температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів.
За прогнозом Ігоря Кібальчича, погода в Україні до 11 жовтня буде стійкою та сухою, з комфортною температурою на тлі підвищеного атмосферного тиску.
Раніше Главред писав, що взимку в Україні сніг зможе випадати, однак у низинних і тепліших регіонах він частіше змінюватиметься дощем або швидко танутиме під час чергової відлиги.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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