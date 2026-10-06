Жовтень подарує Україні майже літнє тепло: якою буде погода до кінця тижня

Найближчі два дні в Україні ще буде по-літньому тепло, однак наприкінці тижня погода почне змінюватися.

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Погода в Україні 7 жовтня / Фото: УНІАН

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Якою буде температура в Україні 7 жовтня

Коли очікувати дощі та похолодання

Якою буде погода в Україні наступного тижня

У середу, 7 жовтня, в Україні очікується тепла та суха погода, а максимальна температура місцями сягатиме +24 градусів.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, найближчі два дні стануть найтеплішими цього тижня, проте вже з 9 жовтня прийде похолодання та опади.

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Погода в Україні 7 жовтня

За прогнозом синоптикині, в середу в Україні очікується до +20…+24 градусів. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях буде свіжіше - +17…+19 °С. Дощі малоймовірні, лише у західних, центральних та південних регіонах збільшиться хмарність, проте загалом утримається суха повітряна маса.

Погода в Києві

У столиці завтра опадів не очікується, за словами Діденко, температура повітря становитиме близько +20 градусів.

Як зміниться погода в Україні до кінця тижня

У четвер, 8 жовтня, сприятлива погода збережеться по всій країні - тепло та сухо. А вже 9 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та частково центральні області. Температура знизиться.

У суботу, 10 жовтня, знову переважатиме суха погода з великою кількістю сонця, зазначає синоптикиня. Втім, температура буде невисокою: вдень очікується +12…+16 °С, лише на півдні та південному сході - +18…+24 °С.

"Із найближчої синоптичної перспективи: 7-ме та 8 жовтня будуть найтеплішими, а наступний тиждень принесе в Україну дощі та холоднечу", - прогнозує Діденко.

Наталія Діденко / Інфорафіка: Главред

Погода в Україні останні новини

Нагадаємо, за прогнозом Діденко, погода в Україні 6 жовтня, буде сонячною, теплою та сухою під впливом антициклону. За її словами, максимальна температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів.

За прогнозом Ігоря Кібальчича, погода в Україні до 11 жовтня буде стійкою та сухою, з комфортною температурою на тлі підвищеного атмосферного тиску.

Раніше Главред писав, що взимку в Україні сніг зможе випадати, однак у низинних і тепліших регіонах він частіше змінюватиметься дощем або швидко танутиме під час чергової відлиги.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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