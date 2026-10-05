Нова хвиля різкого похолодання насувається: коли Україну заллє дощами

Ви дізнаєтеся:
- Наскільки тепло буде в Україні у найближчі дні
- Як зміниться погода в Києві 6 жовтня
- Коли в Україну повернуться опади
Погода в Україні завтра, 6 жовтня, буде сонячною, теплою та сухою під впливом антициклону. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.
За її словами, максимальна температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів, на Закарпатті очікується до +24 градусів, на північному сході України буде трохи свіжіше, +16+18 градусів.
Погода в Києві 6 жовтня
У вівторок у столиці також очікується тепла погода. Температура повітря вдень буде в межах +19+20 градусів. Опади у Києві, за прогнозом синоптика, малоймовірні.
Як зміниться погода в Україні до кінця тижня
Діденко зазначила, що 7 та 8 жовтня комфортна та тепла погода в Україні ще втримається. А вже 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання.
"Коли, як і де - в уточнених прогнозах погоди, як завжди", - додала синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, за прогнозом Ігоря Кібальчича, погода в Україні наступного тижня, з 5 по 11 жовтня, буде стійкою та сухою, з комфортною температурою на тлі підвищеного тиску.
Напередодні стало відомо, що на початку поточного тижня зміниться погодна ситуація. Холодніше повітря поступиться місцем теплішому, а денна температура підніметься до +21 градуса.
Раніше Главред писав, що взимку в Україні сніг зможе випадати, однак у низинних і тепліших регіонах він частіше змінюватиметься дощем або швидко танутиме під час чергової відлиги.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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