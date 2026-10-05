Нова хвиля різкого похолодання насувається: коли Україну заллє дощами

Синоптик попередила, що українців ще недовго буде тішити тепло.

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Прогноз погоди в Україні 6-10 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Наскільки тепло буде в Україні у найближчі дні

Як зміниться погода в Києві 6 жовтня

Коли в Україну повернуться опади

Погода в Україні завтра, 6 жовтня, буде сонячною, теплою та сухою під впливом антициклону. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.

За її словами, максимальна температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів, на Закарпатті очікується до +24 градусів, на північному сході України буде трохи свіжіше, +16+18 градусів.

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Погода в Україні 6 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 6 жовтня

У вівторок у столиці також очікується тепла погода. Температура повітря вдень буде в межах +19+20 градусів. Опади у Києві, за прогнозом синоптика, малоймовірні.

Погода в Києві 6 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні до кінця тижня

Діденко зазначила, що 7 та 8 жовтня комфортна та тепла погода в Україні ще втримається. А вже 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання.

"Коли, як і де - в уточнених прогнозах погоди, як завжди", - додала синоптик.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, за прогнозом Ігоря Кібальчича, погода в Україні наступного тижня, з 5 по 11 жовтня, буде стійкою та сухою, з комфортною температурою на тлі підвищеного тиску.

Напередодні стало відомо, що на початку поточного тижня зміниться погодна ситуація. Холодніше повітря поступиться місцем теплішому, а денна температура підніметься до +21 градуса.

Раніше Главред писав, що взимку в Україні сніг зможе випадати, однак у низинних і тепліших регіонах він частіше змінюватиметься дощем або швидко танутиме під час чергової відлиги.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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