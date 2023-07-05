В Україну мчить аномальне пекло: вдарить сильна спека

Вдень повітря прогріється до +29-34, а в південних областях — до + 37.

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Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде аномально спекотною. Як повідомляють синоптики, спека вдарыть до + 37 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що в ряді регіонів будуть грози і сильний вітер.

У регіонах мінлива хмарність. На заході, півночі та більшості центральних областей — короткочасні дощі та грози. На решті території України опадів не буде. Під час грози місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

відео дня

Вночі на більшій частині території країни температура повітря буде +15-20. На півдні та сході країни стовпчики термометрів покажуть 23 тепла.

Вдень повітря прогріється до +29-34, а в південних областях — до + 37. Тим часом прохолодніше буде в західних областях і в Житомирській області — +23-28. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть + 17-22.

Карта погоди / meteoprog.com

У Київській області на 6 липня мінлива хмарність. Вночі місцями дощі, а вдень — грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/сек, але при гроз місцями пориви — 15-20 м / сек.

Температура повітря в області вночі буде +15-21, а вдень підніметься до + 29-34.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20 тепла, а вдень – 30-32 вище нуля.

Синоптики попереджають про гідрометеорологічні явища, які накриють країну в четвер, 6 липня. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

"Вдень 6 липня в західних, північних, більшості центральних областей грози", — йдеться в повідомленні.

Погода 6 липня / Укргідрометцентр

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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