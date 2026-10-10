Нова хвиля дощів накриє Україну: синоптики назвала дату похолодання

Мешканцям більшості областей України слід підготувати парасольки.

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Прогноз погоди в Україні 11-12 жовтня / фото: ua.depositphotos.com

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Де синоптики прогнозують опади

Коли очікуються тумани та пориви вітру

Як зміниться температура в Україні наступного тижня

Погода в Україні 11 та 12 жовтня буде дощовою. Помірні, місцями значні опади накриють майже усі регіони України, окрім східних та південних областей. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Опади принесе другий за два дні атмосферний фронт, який надійде із заходу і пов'язаний одразу з двома циклонами: центр одного розташований над Балтикою, другого - над Італією.

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Найінтенсивніші опади синоптики прогнозують на завершення вихідних і початок робочого тижня.

Як зміниться температура в Україні

У неділю та понеділок вночі очікуються +6+13 градусів тепла, вдень - комфортні +18+24 градуси. Західні області опиняться в прохолоднішій зоні, а 12 жовтня до них приєднаються північні регіони та Вінниччина, де вдень буде лише +11+17 градусів.

Погода в Україні 11 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Окремо в синоптики звертають увагу на погіршення видимості. У неділю вночі та вранці туман можливий у південно-східній частині України, а в понеділок - у Карпатах.

Погода в Україні 12 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Вітер протягом цього періоду рухатиметься переважно з півдня з помірною швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в умовах антициклональної циркуляції та підвищеного атмосферного тиску до кінця тижня в більшості областей України передбачається тепла та сонячна погода.

Раніше стало відомо, що 11 жовтня черговий атмосферний фронт принесе дощі в західні області України, на Вінниччину та в північні регіони. Водночас на півдні, сході й у більшості центральних областей опадів не очікується.

Напередодні синоптик Наталія Діденко повідомила, що попри погіршення погоди наприкінці поточного тижня, теплі дні в Україні ще будуть. Похолодання ще не остаточне.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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