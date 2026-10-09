Майже літні температури повернуться в Україну в жовтні: коли і де потепліє

Синоптик зазначив, що погода приготувала для мешканців більшості областей України приємний "сюрприз".

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Прогноз погоди в Україні 10-11 жовтня / фото: УНІАН

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Де очікуються опади на вихідні

В яких регіонах України температура підвищиться до +26 градусів

Погода в Україні 10 та 11 жовтня у всіх регіонах буде теплою під впливом антициклону та південного вітру. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, в умовах антициклональної циркуляції та підвищеного атмосферного тиску, у наступні дві доби в більшості областей України передбачається тепла та сонячна погода.

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"Лише у північно-західних регіонах 11 жовтня під впливом атмосферного фронту пройдуть дощі та стане прохолодніше. Вранці місцями можливий слабкий туман, а найбільш високі температурні показники очікуються на південному сході країни", - наголосив він.

Сипоптична карта / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 10 жовтня

У суботу у західних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4+9 градусів, вдень +15+20 градусів.

У північних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря, за прогнозом Кібальчича, в нічний час коливатиметься в діапазоні +3+8 градусів, вдень +13+18 градусів.

Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

У центральних регіонах України, за словами синоптика, переважатиме малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +7+12 градусів, вдень +18+23 градусів.

У південних областях, а також у Криму очікується переважно сонячна та тепла погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11+16 градусів, вдень +19+24 градуси.

У східній частині країни синоптик прогнозує мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний/південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +8+13 градусів, вдень +18+23 градусів.

Погода в Україні 10 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 11 жовтня

У неділю у західних областях під впливом атмосферного фронту накрапатиме дощ, а небо буде переважно хмарним. Подекуди спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься близько +9+14 градусів, у Вінницькій та Житомирській областях вдень +18+24 градуси.

У північних областях, за словами Кібальчича, вночі без опадів, вдень пройдуть дощі, місцями з грозою. Лише на Сумщині буде сухо. Вітер переважно південного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +7+12 градусів, вдень +17+22 градусів.

У центральних регіонах країни утримається погода без опадів, лише на Черкащині у другій половині дня місцями можливий дощ. Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +8+13 градусів, вдень +20+25 градусів.

У південній половині України опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +11+16 градусів, вдень очікується від +21 до +26 градусів.

У східних областях переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7+12 градусів, вдень +19+24 градуси.

Погода в Україні 11 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, 10 жовтня українців чекає суха й комфортна погода без опадів, а вже 11 жовтня дощі охоплять західні та північні області.

Раніше стало відомо, що 9 жовтня погода в Україні зміниться під впливом холодного атмосферного фронту: у північних і місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, а вітер подекуди посилиться до 15–20 м/с.

Напередодні повідомлялося, що попри зміну погоди у найближчі дні, говорити про серйозне похолодання та тотальні осінні дощі ще рано. Красивої погоди ще вистачатиме.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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