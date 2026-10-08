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Жовтневе похолодання накриває Україну: в яких областях литимуть дощі

Анна Косик
8 жовтня 2026, 12:30
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Синоптик попередила, що разом із дощами в Україну повернуться шквали вітру.
Жовтневе похолодання накриває Україну: в яких областях литимуть дощі
Прогроз погоди в Україні 9 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні 9 жовтня дощитиме
  • Наскільки знизиться температура в більшості областей України
  • Де у п'ятницю затримається тепло

Погода в Україні завтра, 9 жовтня, буде хмарною та дощовою під впливом холодного атмосферного фронту. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.

За її словами, опади очікуються у західних та північний областях, окрім Сумщини, а також на Вінничині та в окремих районах Черкащини. Також у вказаних регіонах знизиться температура повітря.

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"У західних областях передбачається завтра + 13+17 градусів, у більшості північних областей та на Вінниччині очікується +17+19 градусів. На решті території України у п’ятницю ще втримається суха та дуже тепла погода з температурою повітря +20+24 градусів", - зазначила Діденко.

Також синоптик поперида про посилення західного та південно-західного вітру подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду.

Жовтневе похолодання накриває Україну: в яких областях литимуть дощі
Погода в Україні 9 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 9 жовтня

У столиці у п'ятницю очікується зниження температури до +16+17 градусів. Також у Києві пройде дощ, прогнозується сильний вітер південно-західного напрямку.

Жовтневе похолодання накриває Україну: в яких областях литимуть дощі
Погода в Києві 9 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Попри погіршення погоди наприкінці тижня, Діденко запевняє, що теплі дні в Україні ще будуть.

"Зарано ще говорити про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі, красивої погоди ще вистачатиме", - додала вона.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що температура повітря у більшості областей України 8 жовтня становитиме +20+24 градусів, у західних областях очікується +21+26 градусів. Дощів в Україні не буде.

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня в Україні переважатиме суха погода з великою кількістю сонця. Втім, температура буде невисокою: вдень очікується +12+16 градусів.

Напередодні стало відомо, що 11 жовтня в умовах поля підвищеного тиску очікується погода без істотних опадів, лише у північно-західних регіонах місцями пройде невеликий дощ.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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