Україну заллє дощами: синоптикиня розкрила, де чекати на різку зміну погоди

Вихідні в Україні почнуться із теплої та сухої погоди, проте вже в неділю в частині областей очікуються дощі.

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Погода в Україні 10-11 жовтня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні 10-11 жовтня

Де очікується найтепліша погода

У яких областях прогнозують дощі

У суботу, 10 жовтня, українців чекає суха й комфортна погода без опадів, а вже в неділю дощі охоплять західні та північні області. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 10 жовтня

"У суботу, 10 жовтня, обов’язково варто вибиратися кудись на природу, за місто, подихати свіжим повітрям, бо дощу не буде ніде в Україні. Температура повітря очікується прийнятною, комфортною", зазначила синоптикиня. відео дня

У більшості областей України температура повітря становитиме +18…+22 градуси. На півдні стовпчики термометрів піднімуться до +24 градусів, а на півночі буде трохи свіжіше - від +16 до +18 градусів.

У Києві 10 жовтня опадів не передбачається. Поривчастий вітер стихне після обіду, а максимальна температура повітря становитиме близько +17 градусів.

Якою буде погода 11 жовтня

У неділю, 11 жовтня, черговий атмосферний фронт принесе дощі в західні області України, на Вінниччину та в північні регіони. Водночас на півдні, сході й у більшості центральних областей опадів не очікується.

У західних областях буде прохолодно - від +10 до +13 градусів. На решті території переважатиме тепла повітряна маса, яка забезпечить температуру від +19 до +24 градусів. На півдні повітря прогріється до +23…+26 градусів.

У Києві в неділю температура повітря підвищиться до +21 градуса. Істотних опадів синоптикиня не прогнозує, однак надвечір може пройти невеликий дощ.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Главред писав, що погода в Україні 9 жовтня, зміниться під впливом холодного атмосферного фронту: у північних і місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, а вітер подекуди посилиться до 15–20 м/с. Найпрохолодніше буде на заході, де вдень очікується лише +14…+19°.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 9 жовтня опади очікуються у західних та північний областях, окрім Сумщини, а також на Вінничині та в окремих районах Черкащини. Також у вказаних регіонах знизиться температура повітря.

Раніше ми писали, що теплі дні з температурою до +20 градусів і вище стануть останніми такими цієї осені, а вже з п'ятниці погода почне різко псуватися.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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