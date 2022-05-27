В Україну увірветься нестерпна спека: синоптики назвали дати

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні в останні дні травня буде неймовірно спекотною. Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, циклони "розгуляються" майже у всіх регіонах країни.

28 травня на Заході вже буде сухо і сонячно, хоча температура повітря не підніметься вище 20 градусів. А ось грози перейдуть на південь і схід України. У столиці дощ може піти в нічний час. Температура повітря вдень - 20-23°.

29 травня дощі та грози не планують залишати територію України. Без опадів буде тільки в Чернігові, Хмельницькому, Житомирі, Рівному, Тернополі, Києві та Сумах. Жителям інших регіонів в цей день потрібно не забути захопити парасольку.

У Херсоні температура повітря прогріється до 28 градусів. Найхолодніше буде в західних регіонах, де нічні показники опустяться до 5 градусів зі знаком "плюс".

З 30 травня Україну накриє літня спека і припікатиме сонце.

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Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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