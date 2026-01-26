Негода накриє Одесу: яких неприємностей чекати сьогодні в регіоні

Синоптики попередили одеситів про небезпечні погодні умови 26 січня.

В Одеській області прогнозують туман і поривчастий вітер / Фото: УНІАН

Коротко:

26 січня в Одесі та області очікується погіршення погодних умов

Оголошено жовтий рівень небезпеки

Прогнозуються помірні опади, туман і ожеледиця

Видимість вранці — 200–500 метрів

У понеділок, 26 січня, в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий) через сильний вітер, опади та туман.

Погода на сьогодні - Одеса і область

Як повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, сьогодні в Одеській області хмарно. Прогнозуються помірні опади. Місцями ожеледь, ожеледиця.

Вранці туман. Вітер південно-східний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура 4-9° тепла, на півночі до 0°; в Одесі 4-6° тепла.

На дорогах області ожеледиця, вранці туман, видимість 200-500 м.

Станом на 07:00 температура повітря в Одесі склала -1°. Атмосферний тиск 758 мм рт. Відносна вологість 94%. Температура морської води 2°.

Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпеки. Упродовж доби 26 січня в Одесі прогнозуються пориви південно-східного вітру швидкістю 15-20 м/с. Такі умови можуть бути небезпечними для пішоходів, транспорту та міської інфраструктури.

Міська влада закликає мешканців та гостей Одеси бути пильними, по можливості обмежити пересування, особливо літнім людям, дітям та вагітним жінкам. Не рекомендується паркувати автомобілі під деревами та лініями електропередач.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред ​

Коли в Україні знову похолодає до -17 градусів - прогноз

Погода в Україні з 26 січня по 1 лютого буде супроводжуватися туманом і опадами переважно у вигляді дощу. По всій території очікується відлига. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, температура повітря підвищиться до значень вище 0, а опади спостерігатимуться у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

Він додав, що на вихідних температура знову почне знижуватися.

Температура повітря в північних і східних областях сьогодні вночі становитиме -12...-17 градусів, вдень -5...-11 градусів. На решті території країни вночі -7...+1 градус, вдень -4...+4 градуси, на крайньому півдні та в Закарпатті +5...+9 градусів.

Погода в Одесі в лютому - прогноз

Як писав Главред, погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

В кінці лютого в Одесі можна буде відчути наближення весни. Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C.

