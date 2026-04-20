Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

Погода в Україні у вівторок, 21 квітня, буде холодною та дощовою. Вночі навіть можливі заморозки. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра дощі пройдуть на заході, ближче до Карпат, а також на південному сході України. Водночас найближчої ночі на півдні та південному сході, а вдень на Запоріжжі та Донеччині можливі сильні дощі.
Температура повітря вночі складатиме +1…+7 градусів, місцями можливі заморозки 0…-3 градуси. Вдень очікується +5…+11 градусів.
"Вітер північний, помірний, часом рвучкий", - додала синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 21 квітня без опадів. Вітер північний, помірний, холодний. Вночі температура коливатиметься в межах +1…+3 градуси, можливі заморозки. Вдень прогнозується +8…+10 градусів.
"Надалі - холодно, з незначними коливаннями. 23-24 квітня у столиці несприятлива погода - циклон та атмосферні фронти, холодно та мокро, при істотному зниженні температури повітря можливий мокрий сніг", - наголосила Діденко.
Вона також додала, що потепління можливе з 4-го травня.
Як повідомляв Главред, з 21 по 24 квітня Житомирська область переживатиме чергову хвилю похолодання з сильними заморозками, особливо в нічні та ранкові години середи й четверга.
На Рівненщині також стане відчутно холодніше. За прогнозом синоптиків, істотних опадів не передбачається, проте нічні температури знову знизяться до небезпечних значень.
Водночас на Полтавщині у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Синоптики прогнозують вітер північної чверті, 5-10 м/с.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
