Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

Синоптикиня попередила, що холодна погода триматиметься довго.

Прогноз погоди в Україні на вівторок

Погода в Україні у вівторок, 21 квітня, буде холодною та дощовою. Вночі навіть можливі заморозки. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра дощі пройдуть на заході, ближче до Карпат, а також на південному сході України. Водночас найближчої ночі на півдні та південному сході, а вдень на Запоріжжі та Донеччині можливі сильні дощі.

Температура повітря вночі складатиме +1…+7 градусів, місцями можливі заморозки 0…-3 градуси. Вдень очікується +5…+11 градусів.

"Вітер північний, помірний, часом рвучкий", - додала синоптикиня.

Погода в Києві

У Києві 21 квітня без опадів. Вітер північний, помірний, холодний. Вночі температура коливатиметься в межах +1…+3 градуси, можливі заморозки. Вдень прогнозується +8…+10 градусів.

"Надалі - холодно, з незначними коливаннями. 23-24 квітня у столиці несприятлива погода - циклон та атмосферні фронти, холодно та мокро, при істотному зниженні температури повітря можливий мокрий сніг", - наголосила Діденко.

Вона також додала, що потепління можливе з 4-го травня.

Як повідомляв Главред, з 21 по 24 квітня Житомирська область переживатиме чергову хвилю похолодання з сильними заморозками, особливо в нічні та ранкові години середи й четверга.

На Рівненщині також стане відчутно холодніше. За прогнозом синоптиків, істотних опадів не передбачається, проте нічні температури знову знизяться до небезпечних значень.

Водночас на Полтавщині у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Синоптики прогнозують вітер північної чверті, 5-10 м/с.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

