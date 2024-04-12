Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

Погода в Україні різко погіршиться. У вихідні, 13 і 14 квітня, частину областей накриють дощі та грози. Можливий також град і шквалисте посилення вітру.
У більшості областей буде похолодання. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Він зазначив, що після аномально теплої і часом спекотної погоди, яка панувала у нашій країні з початку квітня, температура повітря у вихідні відчутно знизиться. Особливо таку різницю в показниках температури буде відчутно в денний час.
За словами синоптика, найсильніше похолодання відчуватиметься у північних, центральних та східних областях – там показники денної температури ледь досягатимуть позначки +20 градусів.
Крім цього, підвищиться ймовірність дощів, особливо у західних і північних областях України. Місцями також будуть грози, дрібний град і шквалисте посилення вітру.
Проте у центральних і східних областях, а також на півдні нашої країни продовжиться період сухої погоди, і тому там буде найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).
Погода в Україні 13 квітня
У західних областях
У західних областях вночі без опадів, вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +16…+21.
У північних областях
У північних областях вночі без опадів, вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19.
У центральних областях
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11градусів, вдень +17…+22.
У південних областях
У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +17…+22.
У східних областях
У східній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +17…+22.
Погода в Україні 14 квітня
У західних областях
У західних областях вночі без опадів, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +20…+25.
У північних областях
У північних областях вночі та вдень без опадів, ввечері пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +16…+21.
У центральних областях
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +18…+23.
У південних областях
У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +20…+25.
У східних областях
У східній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11градусів, вдень +17…+22.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що температура різко знизиться – на низку областей України насувається похолодання. Зниження температури повітря зачепить не всю територію нашої країни. Синоптик сказала, де буде похолодання, а де майже літня спека.
Також раніше повідомлялося, що влуплять дощі та грози – синоптики розповіли, які регіони вже скоро атакує потужна негода.
Читайте також:
- Непросто буде знайти обличчя художника на картині за 8 секунд: загадка на кмітливість
- Знайти сову на дереві за 7 секунд зможе лише найуважніший: складна оптична ілюзія
- Лише люди з високим IQ побачать літеру на малюнку за 8 секунд: складна загадка
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред