Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

Частину областей нашої держави накриють дощі, грози і град. Також очікується шквалисте посилення вітру. Синоптики попередили про небезпеку.

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Погода в Україні зіпсується - налетять шквали, грози і град/ unsplash.com

Погода в Україні різко погіршиться. У вихідні, 13 і 14 квітня, частину областей накриють дощі та грози. Можливий також град і шквалисте посилення вітру.

У більшості областей буде похолодання. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що після аномально теплої і часом спекотної погоди, яка панувала у нашій країні з початку квітня, температура повітря у вихідні відчутно знизиться. Особливо таку різницю в показниках температури буде відчутно в денний час.

За словами синоптика, найсильніше похолодання відчуватиметься у північних, центральних та східних областях – там показники денної температури ледь досягатимуть позначки +20 градусів.

Крім цього, підвищиться ймовірність дощів, особливо у західних і північних областях України. Місцями також будуть грози, дрібний град і шквалисте посилення вітру.

Проте у центральних і східних областях, а також на півдні нашої країни продовжиться період сухої погоди, і тому там буде найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Погода в Україні 13 квітня

У західних областях

У західних областях вночі без опадів, вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +16…+21.

У північних областях

У північних областях вночі без опадів, вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19.

У центральних областях

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11градусів, вдень +17…+22.

У південних областях

У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +17…+22.

У східних областях

У східній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +17…+22.

Погода в Україні 13 квітня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 квітня

У західних областях

У західних областях вночі без опадів, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +20…+25.

У північних областях

У північних областях вночі та вдень без опадів, ввечері пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +16…+21.

У центральних областях

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +18…+23.

У південних областях

У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +20…+25.

У східних областях

У східній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11градусів, вдень +17…+22.

Погода в Україні 14 квітня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що температура різко знизиться – на низку областей України насувається похолодання. Зниження температури повітря зачепить не всю територію нашої країни. Синоптик сказала, де буде похолодання, а де майже літня спека.

Також раніше повідомлялося, що влуплять дощі та грози – синоптики розповіли, які регіони вже скоро атакує потужна негода.

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