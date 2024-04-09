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Україну накрив антициклон: якою буде погода найближчими днями

Ангеліна Підвисоцька
9 квітня 2024, 19:47оновлено 9 квітня, 20:25
Синоптики прогнозують спекотніупогоду без опадів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 10 квітня буде спекотною та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у цей день у східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та більшості північних областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На території Закарпатської та Івано-Франківської областей можуть зійти великі снігові лавини навіть через низьке додаткове навантаження. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко зазначила, що Україну накрив антициклон, погода буде сухою та теплою. 11, 12 та 13 квітня в західних та північних областях, а також на Вінниччині прийде похолодання. Там температура повітря знизиться до 15-19 градусів тепла.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Україну накрив антициклон: якою буде погода найближчими днями
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: ventusky

Погода 10 квітня

В Україні 10 квітня буде невелика хмарність. У цей день в Україні опадів не буде. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 7-12°; вдень 21-26°, в Карпатах, Криму та на узбережжі морів 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 10 квітня в Україні буде спекотно. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів.

Україну накрив антициклон: якою буде погода найближчими днями
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: meteoprog

Погода 10 квітня у Києві

У Києві 10 квітня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну накрив антициклон: якою буде погода найближчими днями
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

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