Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода

У деяких областях синоптики прогнозують зміну погоди, а в інших - літні температури.

https://glavred.net/synoptic/vlupyat-dozhdi-i-grozy-kakie-regiony-uzhe-skoro-atakuet-moshchnaya-nepogoda-10557176.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 12 квітня буде спекотною та сухою. У деяких областях буде справжня літня погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні буде тепла погода. У східних областях температура повітря підвищиться до 27 градусів тепла. Однак у цей день очікується сильний вітер. Вже на південному сході почне змінюватись погода, там можуть бути дощі.

відео дня

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 12 квітня

В Україні 12 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у південно-східних областях, місцями можуть бути навіть грози. Вітер в цей день буде північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, у північній та північно-західній частинах 4-9°, вдень 15-20°, у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму 21- 26°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +27

За даними meteoprog, 12 квітня в Україні буде спекотно, але місцями похолодає. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+27 градусів. Найхолодніше буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до 7-17 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: meteoprog

Погода 12 квітня у Києві

У Києві 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9°, вдень 15-20°; у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред