Температура різко знизиться: на низку областей України насувається похолодання

Зниження температури повітря зачепить не всю територію нашої країни. Синоптик сказала, де буде похолодання, а де майже літня спека.

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Погода в Україні - на низку областей України насувається похолодання/ unsplash.com

Погода в Україні стане прохолоднішою – похолодання зачепить велику частину нашої держави. У четвер, 11 квітня, у низці областей очікується зниження температури до +16…+20 градусів.

Температура на кілька градусів знизиться у західних та північних областях, а також у Вінницькій області. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"11-го квітня на заході, півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині очікується зниження температури повітря до +16…+20 градусів. На решті території України буде літо, +23…+27 градусів", – розповіла Діденко.

Вона зазначила, що у четвер на території нашої держави пануватиме антициклон Peter, який не допустить дощі у нашу країну. Невеликий дощик вдень може були лише у Вінницькій та Черкаській областях.

Погода в Україні 11 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 11 квітня

У Києві в четвер очікується суха погода із зниженням температури повітря у денні години до +19…+21 градуса.

Синоптик додала, що до суботи, 13 квітня, свіжіше повітря охопить практично всю Україну.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що Україну накриють грози і впаде температура – стала відома дата похолодання. Дощі та грози накриють більшу частину нашої держави. У багатьох областях впаде температура повітря.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрив антициклон – якою буде погода найближчими днями. Синоптики прогнозують спекотну погоду без опадів.

Нагадаємо, шторм сильно затягується – в Україні вирує потужна магнітна буря. Потужність магнітної бурі підвищилася до майже 7-ми балів.

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