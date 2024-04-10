Температура різко знизиться: на низку областей України насувається похолодання

Погода в Україні стане прохолоднішою – похолодання зачепить велику частину нашої держави. У четвер, 11 квітня, у низці областей очікується зниження температури до +16…+20 градусів.
Температура на кілька градусів знизиться у західних та північних областях, а також у Вінницькій області. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
"11-го квітня на заході, півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині очікується зниження температури повітря до +16…+20 градусів. На решті території України буде літо, +23…+27 градусів", – розповіла Діденко.
Вона зазначила, що у четвер на території нашої держави пануватиме антициклон Peter, який не допустить дощі у нашу країну. Невеликий дощик вдень може були лише у Вінницькій та Черкаській областях.
Погода в Києві 11 квітня
У Києві в четвер очікується суха погода із зниженням температури повітря у денні години до +19…+21 градуса.
Синоптик додала, що до суботи, 13 квітня, свіжіше повітря охопить практично всю Україну.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що Україну накриють грози і впаде температура – стала відома дата похолодання. Дощі та грози накриють більшу частину нашої держави. У багатьох областях впаде температура повітря.
Також раніше повідомлялося, що Україну накрив антициклон – якою буде погода найближчими днями. Синоптики прогнозують спекотну погоду без опадів.
Нагадаємо, шторм сильно затягується – в Україні вирує потужна магнітна буря. Потужність магнітної бурі підвищилася до майже 7-ми балів.
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