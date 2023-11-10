Налетять потужні грози і шквали 22 м/с: українців попередили про небезпеку на вихідних

В Україні різко знизиться температура повітря, подекуди будуть морози. Усі вихідні литимуть дощі з грозами. Варто остерігатися сильного вітру.

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Погода в Україні на вихідні – налетять потужні грози і шквали 22 м/с/ unsplash.com

Погода в Україні на вихідні 11 і 12 листопада буде дощовою і вітряною. Погіршення погодних умов пов’язане з розвитком активного південного циклону, який набуде своєї сили упродовж доби. З півдня на нашу державу буде рухатися багато вологи і тепла, і така нестійка ситуація в атмосфері призведе до випадання інтенсивних дощів, подекуди з грозами. А в Карпатах подекуди буде йти сніг та мокрий сніг.

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Також варто бути готовими до сильних поривів вітру. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

"За рахунок збільшення баричних градієнтів очікується сильний вітер, особливо в неділю, місцями пориви сягатимуть 20-22 м/с", – розповів синоптик.

Погода в Україні 11 листопада

Перший вихідний день принесе на захід нашої держави невеликий дощ, який буде йти вночі. Вдень у західних областях будуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Карпатах падатиме мокрий сніг із дощем. Подекуди буде туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Карпатах протягом доби +2…-3 °С.

На півночі нашої держави в суботу, 11 листопада, вночі опадів не буде, натомість вдень буде йти помірний, місцями значний дощ. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +4...+9 °С.

У центральних областях вночі обійдеться без опадів, вранці та вдень дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.

У південних областях України і в Криму вночі місцями пройде короткочасний дощ, вранці та вдень по всій території регіону будуть лити дощі з грозами. Місцями можливий град та шквали, 15-17 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви, 15-18 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

На сході нашої держави вночі не буде опадів. Невеликі дощі лише будуть на Харківщині у другій половині дня та ввечері. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 °С, вдень +7...+12 °С.

Погода в Україні 11 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 12 листопада

У неділю, 12 листопада, на заході України буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. У Карпатах будуть сильні опади – там буде сніг, а також мокрий сніг з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби +3…+8 °С. У Карпатах +1...-4 °С.

У північних областях України також буде зберігатися дощова погода. Подекуди будуть значні опади. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +7…+12 °С.

У центральних областях нашої держави також буде дощова погода. Вночі та вранці будуть значні опади, місцями навіть йтимуть грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +9…+14 °С.

У південних областях сильний дощ, вдень невеликі опади. Подекуди будуть йти грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви, 17-22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +10…+15 °С.

На сході нашої країни будуть іти дощі, часом значні. Можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С.

Погода в Україні 12 листопада/ meteoprog

Коли в Україну прийде сильне похолодання

Раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.

Також раніше про похолодання в Україні говорила синоптик Наталія Діденко. Синоптик назвала дату сильного похолодання. За її словами, уже скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни налетять дощі, подекуди зі снігом.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли і де в Україні налетить сніг. Уже скоро температура повітря буде відчутно знижуватися, каже синоптик Укргідрометцентру. Вона назвала дати, коли усі відчують похолодання.

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