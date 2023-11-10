УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Налетять потужні грози і шквали 22 м/с: українців попередили про небезпеку на вихідних

Альона Вороніна
10 листопада 2023, 15:55
В Україні різко знизиться температура повітря, подекуди будуть морози. Усі вихідні литимуть дощі з грозами. Варто остерігатися сильного вітру.

Погода, природа, гроза, дождь
Погода в Україні на вихідні – налетять потужні грози і шквали 22 м/с/ unsplash.com

Погода в Україні на вихідні 11 і 12 листопада буде дощовою і вітряною. Погіршення погодних умов пов’язане з розвитком активного південного циклону, який набуде своєї сили упродовж доби. З півдня на нашу державу буде рухатися багато вологи і тепла, і така нестійка ситуація в атмосфері призведе до випадання інтенсивних дощів, подекуди з грозами. А в Карпатах подекуди буде йти сніг та мокрий сніг.

відео дня

Також варто бути готовими до сильних поривів вітру. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

"За рахунок збільшення баричних градієнтів очікується сильний вітер, особливо в неділю, місцями пориви сягатимуть 20-22 м/с", – розповів синоптик.

Погода в Україні 11 листопада

Перший вихідний день принесе на захід нашої держави невеликий дощ, який буде йти вночі. Вдень у західних областях будуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Карпатах падатиме мокрий сніг із дощем. Подекуди буде туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Карпатах протягом доби +2…-3 °С.

На півночі нашої держави в суботу, 11 листопада, вночі опадів не буде, натомість вдень буде йти помірний, місцями значний дощ. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +4...+9 °С.

У центральних областях вночі обійдеться без опадів, вранці та вдень дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.

У південних областях України і в Криму вночі місцями пройде короткочасний дощ, вранці та вдень по всій території регіону будуть лити дощі з грозами. Місцями можливий град та шквали, 15-17 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви, 15-18 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

На сході нашої держави вночі не буде опадів. Невеликі дощі лише будуть на Харківщині у другій половині дня та ввечері. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 °С, вдень +7...+12 °С.

Погода в Украине 11 ноября
Погода в Україні 11 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 12 листопада

У неділю, 12 листопада, на заході України буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. У Карпатах будуть сильні опади – там буде сніг, а також мокрий сніг з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби +3…+8 °С. У Карпатах +1...-4 °С.

У північних областях України також буде зберігатися дощова погода. Подекуди будуть значні опади. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +7…+12 °С.

У центральних областях нашої держави також буде дощова погода. Вночі та вранці будуть значні опади, місцями навіть йтимуть грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +9…+14 °С.

У південних областях сильний дощ, вдень невеликі опади. Подекуди будуть йти грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви, 17-22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +10…+15 °С.

На сході нашої країни будуть іти дощі, часом значні. Можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С.

Погода в Украине 11 ноября
Погода в Україні 12 листопада/ meteoprog

Коли в Україну прийде сильне похолодання

Раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.

Також раніше про похолодання в Україні говорила синоптик Наталія Діденко. Синоптик назвала дату сильного похолодання. За її словами, уже скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни налетять дощі, подекуди зі снігом.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли і де в Україні налетить сніг. Уже скоро температура повітря буде відчутно знижуватися, каже синоптик Укргідрометцентру. Вона назвала дати, коли усі відчують похолодання.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода дощ грози прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра похолодання
Реклама

Головне за день

Білий дім підтвердив переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна: про що говоритимуть

Білий дім підтвердив переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна: про що говоритимуть

16:10 Світ
Налетять потужні грози і шквали 22 м/с: українців попередили про небезпеку на вихідних

Налетять потужні грози і шквали 22 м/с: українців попередили про небезпеку на вихідних

15:55 Синоптик
"Війна в точці неповернення": в ОП сказали, що чекає на Україну в 2024 році

"Війна в точці неповернення": в ОП сказали, що чекає на Україну в 2024 році

14:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:25

Не буде грошей і зникне щастя: що не можна робити 11 листопада

16:22

У Брянській області росіяни ліквідували свого полковника ФСБ

16:22

Частині бюджетників піднімуть зарплати майже на чверть: кому з них пощастить

16:15

Головоломка для володарів орлиного зору: потрібно знайти 3 пики на картинці

16:10

Білий дім підтвердив переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна: про що говоритимуть

Октисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в УкраїніОктисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в Україні
16:08

Гідрогелева плівка проти захисного скла: яке покриття вибрати для смартфона в 2023 році

15:55

Загроза "падіння Авдіївки" : у розвідці Естонії дали тривожний прогноз

15:55

Налетять потужні грози і шквали 22 м/с: українців попередили про небезпеку на вихідних

15:41

Зірка "Скаженого весілля" розповіла, чому покинула РФ після вторгнення в Україну

Реклама
15:25

"Для мене це стрес": Сопонару розповіла, як їй довелося зніматися оголеною в серіалі "Волонтери"

15:06

Провів 128 одиниць техніки РФ під Київ: агента ФСБ "закрили" на 15 роківФото

14:58

Модернізована автостанція Дачна відкрилась у Києві як приклад ефективної  співпраці держави та бізнесу - Укрпас актуально

14:57

Чи полетять" у космос " тарифи на комуналку: у Нацбанку та Кабміні озвучили прогнози

14:55

"Війна в точці неповернення": в ОП сказали, що чекає на Україну в 2024 році

14:46

Нездорова людина: Катя Кузнєцова розкрила справжнє обличчя БайракВідео

14:42

Статус "дитина війни": Як отримати соцвиплати та що потрібно знати

14:12

Шольц і Столтенберг зробили нові заяви про кінець війни в Україні: що відомо

14:05

В Україні таємно шили форму для збірної Росії

13:45

Чутки щодо "заміни Залужного": у Зеленського поставили крапку в гучному скандалі

13:40

На заході України збивати дрони важче: у Повітряних силах повідомили причину

Реклама
13:10

Міс Україна Всесвіт прокоментувала стосунки з росіянкою на конкурсі

13:05

Курс долара та євро зростає: скільки коштує валюта в обмінниках

13:01

Місячний календар 11 листопада 2023: день, коли потрібно прислухатися до порад близьких

12:54

Компанія "Аврора" відкрила розподільчий центр у Львові 8.11.2023 новости компании

12:40

У Маріуполі підірвали авто окупанта-поліцейського

12:26

Найважче попереду: у Зеленського заявили, що війна "закінчиться раптово"

12:21

Шикарна Пугачова з'явилася на вечірці зі своїми дорослими дітьми

12:18

Найбільша поразка для Путіна: російська армія провалює плани Кремля - офіцер ЗСУ

12:16

Коли ЗСУ зможуть розпочати наземну операцію в Криму: відповідь військового

12:02

УПЦ МП найняла лобіста в США: відомо хто оплачував шалені рахунки за його послуги

11:53

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Кролику - відвертість, Кабану - роздуми

11:41

Відкриється вікно можливостей: названо несподівані терміни вступу України до ЄС

11:32

В Україні накрутять ціни на 4 продукти: що значно подорожчає до кінця року

11:26

Дочка Брюса Вілліса поділилася новинами про важку недугу актора

11:22

Оптична ілюзія для справжнії геніїв: потрібно знайти літеру "С" за 5 секунд

11:07

Рік після звільнення: Дмитро Комаров покаже, як живе Херсон сьогодні

11:02

Яке свято сьогодні 11 листопада: день у світовій та українській історії, церкві

10:53

Маша Машкова офіційно відмовилася від по-батьковіВідео

10:49

"Гниди прокинулися": Данілов попередив про активізацію агентів Кремля в Україні

10:41

"Переговори не повинні розпочатись": Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС

Реклама
10:31

Підбираємо тепловий насос з урахуванням особливостей будинку та навколишньої місцевості реклама

10:25

Бійці ГУР знищили два десантні катери РФ у Криму разом з екіпажем: що відомо

10:10

Суд чи не суд: чим закінчився сексистський скандал з Іво Бобулом і Еммою Антонюк

09:52

Перерізали важливу трасу: у ЗСУ розповіли про операцію на лівому березі Херсонщини

09:48

Під Брянськом розстріляли авто прикордонників РФ разом з підполковником ФСБ

09:47

Ваші сніданки не будуть однаковими після цього хіта з куркою в лаваші за 20 хвилин

09:38

РФ атакувала Україну 6 "шахедами" і 2 ракетами: скільки цілей вдалося збити

09:31

Переідіотити Брежнєва і перекровавити СталінаПогляд

09:01

Вбили командира і втекли: в ГУР повідомили про надзвичайну подію в Криму

09:00

В окупованому Скадовську підірвали управління СК РФ: подробиці "бавовни"

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти