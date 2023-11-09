Вдарить мороз -5 градусів: в Україну йде погіршення погоди

Погода в Україні скоро стане морозною. Сильніше похолодання очікується після 20 листопада. Після цієї дати температура повітря вночі опускатиметься до -5 градусів, в вдень в середньому триматиметься на рівні 6 градусів.
За попередніми розрахунками, до кінця місяця потепління не прогнозують. Очікується, що на кінець місяця температурний фон буде нижчим за норму в окремі дні. Таким прогнозом погоди поділилася заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише РБК-Україна.
Синоптик уточнила, що холодати почне вже з цих вихідних, 11-12 листопада. Саме в цей період часу насунеться атмосферний фронт.
Водночас Наталія Голеня зазначила, що сніг найближчим часом випаде лише в Карпатах.
"Погода на вихідних зміниться, оскільки буде активний циклон, будуть опади у вигляді дощу, у Карпатах – мокрий сніг. На високогір’ї Карпат температурний фон – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла", – сказала вона.
Коли в Україні похолодає
Раніше про похолодання в Україні також говорила синоптик Наталія Діденко. Синоптик назвала дату сильного похолодання. За її словами, уже скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни налетять дощі, подекуди зі снігом.
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли і де в Україні налетить сніг. Уже скоро температура повітря буде відчутно знижуватися, каже синоптик Укргідрометцентру. Вона назвала дати, коли усі відчують похолодання.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Погода буде нестійкою. Переважну більшість часу литимуть дощі. Але температура при цьому буде аномально теплою як для листопада.
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