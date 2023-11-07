Налетять морози: синоптик назвала дату сильного похолодання

Уже скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни налетять дощі, подекуди зі снігом.

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Погода в Україні стане морозною – синоптик назвала дати/ unsplash.com

Погода в Україні скоро погіршиться. Спершу прийдуть дощі, які будуть лити на більшій частині території нашої держави, а незадовго після цього буде серйозне зниження температури повітря – почнуться морози.

Зниження температури повітря до "нулів" очікується наприкінці наступного тижня, з 17-18 листопада. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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Проте перед такими низькими температурами повітря буде період суттєвого похолодання, але без морозів, натомість з дощами.

"Похолодання 9-го листопада пошириться практично на всю територію України. Більш серйозне зниження температури повітря (вночі до "нулів") передбачається у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада", – розповіла синоптик.

Погода почне змінюватися з 8 листопада

Згідно з прогнозом Наталії Діденко, у більшості областей холодати почне уже з середи, 8 листопада. Прийде циклон, який притягне з собою атмосферні фронти. Тому в більшості українських областей 8 листопада пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні. Збільшиться хмарність, буде мокро і сіро.

За словами синоптика, опади у цей день не дійдуть лише на південний схід, у Крим, на Запоріжжя і на Донеччину.

Температура повітря 8 листопада буде дуже контрастною – у деяких регіонах стовпчики термометрів опускатимуться до +7, а в інших – підніматимуться до +22 градусів.

"Температура повітря завтра відчутно знизиться на заході, півночі та в центрі України, максимально близько +7+12 градусів. До речі, через похолодання у Карпатах завтра можливий мокрий сніг! На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло, +12+16 градусів. Найтеплішою передбачається погода у південній частині, +16+20, в Криму та на півдні Одещини +20+22 градуси. Ось такі завтра контрасти, від +7 до +22 градусів!", – зазначила Діденко.

У Києві середа очікується із дощем та похолоданням, вдень лише +9 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Погода буде нестійкою. Переважну більшість часу литимуть дощі. Але температура при цьому буде аномально теплою як для листопада.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата суттєвого похолодання. Згідно з прогнозом синоптика, відносно теплі температури повітря ще триматимуться близько двох тижнів. Погода у цей період буде по-осінньому свіжою, але без серйозних похолодань. А от суттєвого похолодання варто очікувати з 12 листопада, каже синоптик Діденко.

Також раніше синоптики розповіли, що листопад 2023 підготував "сюрпризи" – буде рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу. Температура повітря восени буде нетипово теплою – набагато вищою від норми. Невеликі мінусові температури будуть дуже рідко, сніговий покрив не сформується.

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