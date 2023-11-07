УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Налетять морози: синоптик назвала дату сильного похолодання

Альона Вороніна
7 листопада 2023, 12:42
Уже скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни налетять дощі, подекуди зі снігом.

Погода, осень, природа, мороз
Погода в Україні стане морозною – синоптик назвала дати/ unsplash.com

Погода в Україні скоро погіршиться. Спершу прийдуть дощі, які будуть лити на більшій частині території нашої держави, а незадовго після цього буде серйозне зниження температури повітря – почнуться морози.

Зниження температури повітря до "нулів" очікується наприкінці наступного тижня, з 17-18 листопада. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

відео дня

Проте перед такими низькими температурами повітря буде період суттєвого похолодання, але без морозів, натомість з дощами.

"Похолодання 9-го листопада пошириться практично на всю територію України. Більш серйозне зниження температури повітря (вночі до "нулів") передбачається у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада", – розповіла синоптик.

Погода почне змінюватися з 8 листопада

Згідно з прогнозом Наталії Діденко, у більшості областей холодати почне уже з середи, 8 листопада. Прийде циклон, який притягне з собою атмосферні фронти. Тому в більшості українських областей 8 листопада пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні. Збільшиться хмарність, буде мокро і сіро.

За словами синоптика, опади у цей день не дійдуть лише на південний схід, у Крим, на Запоріжжя і на Донеччину.

Температура повітря 8 листопада буде дуже контрастною – у деяких регіонах стовпчики термометрів опускатимуться до +7, а в інших – підніматимуться до +22 градусів.

"Температура повітря завтра відчутно знизиться на заході, півночі та в центрі України, максимально близько +7+12 градусів. До речі, через похолодання у Карпатах завтра можливий мокрий сніг! На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло, +12+16 градусів. Найтеплішою передбачається погода у південній частині, +16+20, в Криму та на півдні Одещини +20+22 градуси. Ось такі завтра контрасти, від +7 до +22 градусів!", – зазначила Діденко.

У Києві середа очікується із дощем та похолоданням, вдень лише +9 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Погода буде нестійкою. Переважну більшість часу литимуть дощі. Але температура при цьому буде аномально теплою як для листопада.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата суттєвого похолодання. Згідно з прогнозом синоптика, відносно теплі температури повітря ще триматимуться близько двох тижнів. Погода у цей період буде по-осінньому свіжою, але без серйозних похолодань. А от суттєвого похолодання варто очікувати з 12 листопада, каже синоптик Діденко.

Також раніше синоптики розповіли, що листопад 2023 підготував "сюрпризи" – буде рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу. Температура повітря восени буде нетипово теплою – набагато вищою від норми. Невеликі мінусові температури будуть дуже рідко, сніговий покрив не сформується.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода заморозки прогноз погоди мороз Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень погода завтра похолодання
Реклама

Головне за день

Потужне посилення ППО: нові системи NASAMS стали на бойове чергування – Зеленський

Потужне посилення ППО: нові системи NASAMS стали на бойове чергування – Зеленський

13:43 Україна
Біля Кривого Рогу був "приліт": окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту

Біля Кривого Рогу був "приліт": окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту

13:01 Україна
РФ готує штурм: націлилася на захоплення важливого міста — названо напрямок удару

РФ готує штурм: націлилася на захоплення важливого міста — названо напрямок удару

12:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:01

Чи є розкол між Зеленським і Залужним: в ОП відповіли на скандальну статтю NYT

13:43

Потужне посилення ППО: нові системи NASAMS стали на бойове чергування – Зеленський

13:40

Їх не меншає: німецькі друзі Володимира ПутінаПогляд

13:35

На жаль, це сталося зі мною: українська співачка опинилася в лікарні

13:09

На боці, на спині або животі: що ваша поза під час сну говорить про вашу особистість

Ймовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - КошельЙмовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - Кошель
13:04

Рішення довелося відкласти: Катя Осадча розповіла про усиновлення

13:02

Єврокомісія оцінила готовність України до вступу в ЄС: скільки критеріїв виконано

13:01

Біля Кривого Рогу був "приліт": окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту

12:45

РФ готує штурм: націлилася на захоплення важливого міста — названо напрямок удару

Реклама
12:42

Налетять морози: синоптик назвала дату сильного похолодання

12:41

Тімур та Інна Мірошниченко розсекретили, скільки дітей планують завести

12:40

Катерина Осадча презентувала іменну благодійну фундацію

12:15

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у жовтні: аналітика від Київстар ТБ

12:11

Чим відмити емальовану каструлю, яку вже хочеться викинути

12:02

"Затряслися будинки, вікна, земля": на військовому аеродромі в Таганрозі пролунали вибухи

11:44

"Подобаються і білявки, і брюнетки": Добринін обрав другу половинку серед зірок

11:41

Загибель помічника Залужного: спливли нові деталі фатального вибуху під КиєвомВідео

11:29

"Загальний невроз населення": онук-втікач Ротару висловився про війну і гідність

10:58

"У цей день може пролитися кров": Кошель назвав 3 проблеми проведення виборів в Україні

10:57

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Змії - порушення традицій, Мавпі - можливість в незвичайному місці

Реклама
10:41

Скандал з образами на адресу "азовців": Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею

10:40

Поки ваньки гинуть, Симоньян весело танцює: в мережу потрапило відео танців головної пропагандистки РФВідео

10:34

Бред Пітт підтвердив роман із молодшою за нього на 30 років жінкою

10:16

"Нас поженуть на країни Балтії": боєць ЗСУ пояснив, що буде в разі перемоги РФ

09:58

Мама футболіста показала, як легко позбутися неприємного запаху зі взуттяВідео

09:55

Вантаж 200 для Костроми: ЗСУ знищили комполку-артилериста — полковника ЗС РФ

09:39

Місячний день 8 листопада 2023: непоганий день для бізнесу, але невідповідний для шлюбу

09:30

Трамп відповів Зеленському і побоявся приїхати до Києва

09:30

Виборчий процес де-факто розпочався: Кошель оцінив, чи будуть вибори 2024 в Україні

09:02

Був учасником Революції Гідності й пішов на фронт: загинув відомий український письменник

08:59

Будуть відступати: окупанти мінують важливі об'єкти в Херсонській області

08:52

Гороскоп на завтра 8 листопада 2023: Тельці - побалуйте себе, Ракам - раптовий прибуток

08:41

У РФ бояться, що армія Путіна до весни 2024-го може "здутися" – ISW

08:09

РФ накопичує ракети: Світан назвав дату можливих ударів по Україні

07:45

Війська РФ готуються до нового "жесту доброї волі": астролог передбачив близькі успіхи ЗСУВідео

07:37

Удари не будуть "примітивними": у РФ наростили виробництво ракет - ISW

06:59

Яке сьогодні свято 7 листопада: кого потрібно привітати в цей день

06:53

У Криму вночі лунали вибухи: окупанти заявили, що знищили 9 дронів

06:25

Чому не можна казати "картошка": який правильний варіант слова варто використовувати

06:10

Про конфлікти між військовим і політичним керівництвомПогляд

Реклама
05:30

Україну накриє найпотужніша магнітна буря місяця: вривається майже 9-бальний шторм

04:00

Лише 5% людей знайдуть папугу у цій оптичній ілюзії за 10 секунд

03:30

Без цього Україна програє: військовий повідомив про важливе рішення для перемоги

03:00

Як пін-ап картинка: Злата Огневич затягнула форми в корсет з прозорих мережив

02:40

"Війна в Україні може перейти у позиційну": військовий розповів про загрози

02:00

Мегаяхту Путіна за пів мільярда євро спустили на воду в Італії - розслідуванняВідео

01:29

"Україні не завадило б диво": військовий пояснив, що допоможе виграти війну

00:17

Могло бути "полювання" на конкретну людину: Сухопутні війська - про трагедію на Запоріжжі

06 листопада, понеділок
23:22

Старий ловелас Стас Михайлов переборщив з філерами і надув собі "вареники"

23:03

Окупанти втратили більше 12 тис.: експерт - про "пекельну" ситуацію під Авдіївкою

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти