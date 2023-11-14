Вдарять морози: синоптик назвала дату різкого похолодання

Погода в Україні ще тримається відносно нехолодною як для середини листопада, проте варто бути готовими до суттєвого похолодання, яке прийде уже скоро.
Температура повітря в Україні почне суттєво знижуватися до кінця поточного тижня – почнуться мінусові температури. Але різкого похолодання варто очікувати після 20-22 листопада. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко.
Згідно з прогнозом синоптика, цього тижня по всій території нашої країни буде холодно і волого. Періодично будуть іти дощі різної інтенсивності.
Проте у першій половині тижня якихось загрозливих "мінусів" не видно. Морози прийдуть наприкінці тижня.
"Так, вже спостерігається температура повітря із "мінусами" у Карпатах і там ліпить часом сніг, все за прогнозом. Проте гори мають особливі умови погодотворення і мають свій метеоексклюзив. На тижні, ближче до вихідних, нічна температура повітря справді знижуватиметься і поза горами, десь до невеликих "мінусів", проте різкого похолодання не видно. Скоріше вже після 20-22 листопада", – розповіла Наталія Діденко.
Погода в Україні
Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, що в Україну різко увірветься похолодання – налетить сніг і прийдуть морози. Синоптик розповів про погоду на тиждень і зазначив, що ще кілька днів будуть відносно нехолодними, а потім погода в Україні різко зміниться. У низці областей замість дощу вже буде йти мокрий сніг.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли і де в Україні налетить сніг. Уже скоро температура повітря буде відчутно знижуватися, каже синоптик Укргідрометцентру. Вона назвала дати, коли усі відчують похолодання.
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