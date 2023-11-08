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Налетить сніг: українців попередили, коли серйозно похолодає

Альона Вороніна
8 листопада 2023, 11:08
Уже скоро температура повітря буде відчутно знижуватися, каже синоптик Укргідрометцентру. Вона назвала дати, коли усі відчують похолодання.

Погода, снег, природа, горы, зима
Погода в Україні – скоро відчутно похолодає, а подекуди навіть випаде сніг/ unsplash.com

Погода в Україні поступово рухається до зимових температур. При цьому в найближчі дні це відбуватиметься досить швидко. Відчутне похолодання буде з 13−14 листопада.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє "NV". Вона зазначила, що листопад – перехідний місяць від осені до зими, тому синоптичні процеси у цей період часу дуже динамічні.

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"Важливо, коли відбудеться перехід через нуль градусів, адже навіть від десятої частини градуса може залежати, дощ піде чи сніг. Відповідно до розрахунків, які в нас є на сьогодні, починаючи з другої половини листопада температура буде відчутно знижуватися. 13-14 листопада вже очікуються певні зміни, перебудова синоптичних процесів", – зазначила синоптик.

За її словами, станом на цей час прогнози різних синоптичних моделей різняться. Але уже зрозуміло, що скоро налетить сніг. Проте поки що це станеться лише у Карпатах. В інших регіонах нашої держави до 15 листопада снігу не очікується.

"Поки ще навіть не снігопади, а просто сніг, або навіть опади змішаної фази – сніг з дощем, або просто мокрий сніг очікуються лише переважно в Карпатах. Там це явище і було вже періодично, і знову може бути, особливо після проходження циклону в середу (8 листопада – ред.), а потім і в суботу (11 листопада – ред.). Там вже, в принципі, навіть сніговий покрив утвориться. Решту території поки що оминають такі снігові повноцінні циклони. Та це прогноз до середини листопада, до 15-го числа. Далі ситуація може змінитися", – сказала Наталія Птуха.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні ще більше похолодає

Раніше про похолодання в Україні також говорила синоптик Наталія Діденко. Синоптик назвала дату сильного похолодання. За її словами, уже скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни налетять дощі, подекуди зі снігом.

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Погода буде нестійкою. Переважну більшість часу литимуть дощі. Але температура при цьому буде аномально теплою як для листопада.

Також раніше синоптики розповіли, що листопад 2023 підготував "сюрпризи" – буде рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу. Температура повітря восени буде нетипово теплою – набагато вищою від норми. Невеликі мінусові температури будуть дуже рідко, сніговий покрив не сформується.

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