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Рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу: листопад 2023 підготував "сюрпризи"

Альона Вороніна
31 жовтня 2023, 16:34
Температура повітря осені буде нетипово теплою – набагато вищою від норми. Невеликі мінусові температури будуть дуже рідко, сніговий покрив не сформується.

Погода, осень, природа
Погода в Україні на листопад 2023 – буде аномально теплий листопад без снігу і морозів/ unsplash.com

Погода в Україні у листопаді 2023 року буде теплою і дуже вологою, при цьому стійкого снігового покриву очікувати не варто – лише час від часу подекуди буде випадати мокрий сніг разом з дощем.

В окремі дні у листопаді можливе встановлення рекордів максимальної температури повітря. А от мінусові температури будуть рідко – короткочасні похолодання прийдуть лише другій половині місяця, і зниження температури відбуватиметься лише вночі й не нижче, ніж -7…-2 градусів за Цельсієм. Такий прогноз погоди на листопад 2023 повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

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Він зазначив, що погода у листопаді цього року відрізнятиметься від тієї, яка була у цей місяць в попередні роки. Раніше дуже часто у цей місяць вже формувався сніговий покрив, а також фіксувалися тріскучі морози до -24…-15 градусів (на сході на крайній півночі країни місцями навіть бувало -31…-25 градусів). Але через зміни клімату, які відбувалися в останні 20 років, листопади стали суттєво теплішими. І от цього року, як показують різні чисельні методи довгострокового прогнозування, останній місяць осені буде теплим на величезних теренах Євразії, каже синоптик.

"Є передумови для переважання південних і південно-західних вітрів, які забезпечать проникнення теплого та вологого повітря середземноморського походження у помірні та високі широти Європи", – пояснив він.

Якою буде погода в першій декаді листопада 2023

За словами Кібальчича, перша декада листопада в Україні буде аномально теплою внаслідок переважання південно-західних і південних вітрів. При цьому в окремі дні навіть можуть бути встановлені рекорди максимальної температури повітря.

"Традиційно, найвищі показники фіксуватимуться у південній частині країни, а також у Криму та на Закарпатті", – розповів синоптик.

З 1 по 10 листопада буде випадати багато опадів, це буде зумовлено активною циклонічною діяльністю. При цьому найбільше опадів спостерігатиметься у західних та північних областях – там місцями може випасти місячна норма. А от найменше дощів буде у південно-східній частині нашої держави.

Якою буде погода у другій декаді листопада 2023

У цей час погода в Україні уже не буде такою аномально теплою, але теплі температури повітря все одно збережуться. Буде випадати дуже багато опадів. Сніговий покрив у цей час не сформується – сніг спостерігатиметься лише у Карпатах.

"У другій декаді місяця величина додатної температурної аномалії зменшиться, проте середнє температурне тло залишиться високим навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами. Опади, переважно у вигляді дощу, випадатимуть у більшості областей, у тому числі й на півдні країни, де вже тривалий час спостерігається їх суттєвий дефіцит та посуха. Формування першого снігового покриву на цей період не очікується (за винятком високогірних районів Карпат)", – розповів Кібальчич.

Якою буде погода у третій декаді листопада 2023

Після 20 листопада 2023 року не буде дуже сильних і різких змін у характері атмосферної циркуляції. Це означає, що у більшій частині областей нашої держави температура повітря продовжуватиме бути вищою за норму.

Опади будуть випадати переважно у вигляді дощу і мряки, місцями з мокрим снігом. Але стійкого снігового покриву наприкінці місяця очікувати не варто – він не сформується. Також малоймовірне формування льодового покриву на водоймах.

Як коливатиметься температура повітря у листопаді 2023

"У середньому за місяць температура повітря в Україні коливатиметься в межах +4…+10 градусів, що вище за норму на 1-3,5 градуса, а сумарна кількість опадів становитиме 100-150% від норми" – розповів синоптик.

Він зазначив, що через переважання у листопаді теплої погоди в Україні місцями в окремі дні можливі грози. Також часто будуть спостерігатися тумани.

Мінусові температури будуть дуже рідко, і температура повітря не опускатиметься нижче -7 градусів.

"Стійкого переходу середньої температури повітря через 0 градусів у бік зниження не станеться, навіть у північних областях і Карпатах. Але короткочасні похолодання зі зниженням нічної температури до -7…-2 градусів можливі лише у другій половині місяця", – зазначив Кібальчич.

Погода в Киеве на ноябрь 2023
Погода в Києві на листопад 2023 року (прогноз погоди розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog

Погода в Україні у листопаді 2023

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада 2023 року. Зазначалося, що аномальна температура битиме рекорди – українцям назвали дати потепління. Упродовж тижня два дні триматимуться дуже високі температури повітря, а п’ять днів литимуть сильні дощі.

Також раніше синоптики назвали найхолодніший регіон у листопаді 2023, у якому вдарить -20 і завалить снігом. Повідомлялося, що листопад буде місяцем контрастів. Перша половина буде теплою і без істотних опадів, а друга – холодною, з дощами, снігом, морозами.

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