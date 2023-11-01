Буде майже зимова погода: стала відома дата суттєвого похолодання

В Україні поступово знижується температура повітря. Тепло протримається ще недовго.

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Погода в Україні – стала відома дата суттєвого похолодання/ unsplash.com

Погода в Україні після відносного тепла стає прохолоднішою. Листопад почався з "візиту" атмосферного фронту із заходу, який принесе до нас дощі. У перший день листопада температура повітря знизиться на кілька градусів на заході та у північній частині нашої держави, вдень очікується +11…+14 градусів.

При цьому на сході, півдні та в більшості центральних областей ще поки триматиметься тепла погода, максимально температура повітря досягатиме +15…+20 градусів, на крайньому півдні до +22 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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Коли буде серйозне похолодання

Згідно з прогнозом синоптика, відносно теплі температури повітря ще триматимуться близько двох тижнів. Погода у цей період буде по-осінньому свіжою, але без серйозних похолодань.

А от суттєвого похолодання варто очікувати з 12 листопада, каже Діденко.

"Надалі буде хоча й свіжа погода, проте серйозного похолодання поки що не видно. Більш відчутним зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних "мінусів". Тому можна багато що встигнути зробити до зими", – зазначила синоптик.

Погода у Києві на два тижні/ meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, що листопад 2023 підготував "сюрпризи" – буде рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу. Температура повітря восени буде нетипово теплою – набагато вищою від норми. Невеликі мінусові температури будуть дуже рідко, сніговий покрив не сформується.

Також раніше синоптики розповіли, якою буде погода на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада 2023 року. Зазначалося, що аномальна температура битиме рекорди – українцям назвали дати потепління. Упродовж тижня два дні триматимуться дуже високі температури повітря, а п’ять днів литимуть сильні дощі.

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