Буде майже зимова погода: стала відома дата суттєвого похолодання

Погода в Україні після відносного тепла стає прохолоднішою. Листопад почався з "візиту" атмосферного фронту із заходу, який принесе до нас дощі. У перший день листопада температура повітря знизиться на кілька градусів на заході та у північній частині нашої держави, вдень очікується +11…+14 градусів.
При цьому на сході, півдні та в більшості центральних областей ще поки триматиметься тепла погода, максимально температура повітря досягатиме +15…+20 градусів, на крайньому півдні до +22 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
Коли буде серйозне похолодання
Згідно з прогнозом синоптика, відносно теплі температури повітря ще триматимуться близько двох тижнів. Погода у цей період буде по-осінньому свіжою, але без серйозних похолодань.
А от суттєвого похолодання варто очікувати з 12 листопада, каже Діденко.
"Надалі буде хоча й свіжа погода, проте серйозного похолодання поки що не видно. Більш відчутним зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних "мінусів". Тому можна багато що встигнути зробити до зими", – зазначила синоптик.
Погода в Україні
Раніше синоптики розповіли, що листопад 2023 підготував "сюрпризи" – буде рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу. Температура повітря восени буде нетипово теплою – набагато вищою від норми. Невеликі мінусові температури будуть дуже рідко, сніговий покрив не сформується.
Також раніше синоптики розповіли, якою буде погода на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада 2023 року. Зазначалося, що аномальна температура битиме рекорди – українцям назвали дати потепління. Упродовж тижня два дні триматимуться дуже високі температури повітря, а п’ять днів литимуть сильні дощі.
Вас також може зацікавити:
- Лише найуважніші знайдуть білочку в лісі за 8 секунд: загадка "з підступом"
- Лише геній помітить літеру В серед Р за 5 секунд: простий спосіб перевірити уважність
- Чому не можна казати "ножниці": є єдиний правильний варіант цього слова