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Аномальні температури і дощі з грозами: якою буде погода в Україні на тиждень

Альона Вороніна
5 листопада 2023, 12:51
Погода буде нестійкою. Переважну більшість часу литимуть дощі. Але температура при цьому буде нетиповою для листопада.

Погода, природа, осень, гроза, дождь
Погода в Україні на тиждень – будуть аномальні температури і дощі з грозами/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень, з 6 по 12 листопада, буде нестійкою. Очікується велика кількість опадів, а також аномально високі температури повітря.

Через циклонічну діяльність і переважання поля зниженого тиску формуватимуться тумани. Через високі температури у деякі дні будуть грози. Вітер переважно південної чверті, помірний, на півдні та сході поривчастий. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

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Погода в Україні 6 листопада

Тиждень розпочнеться дощами і нестійкою погодою. Пройдуть невеликі, а подекуди помірні дощі. При цьому подекуди будуть і грози – до них варто бути готовими у тимчасово окупованому Криму і на південному сході нашої держави.

Вітер південний із переходом вдень на західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +12…+17 градусів. У південній половині вночі +10...+15 градусів, вдень +14...+19 градусів.

Погода в Украине 6 ноября
Погода в Україні 6 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 листопада

У вівторок, 7 листопада, невеликі короткочасні дощі пройдуть вдень у Карпатському регіоні. На решті території нашої держави обійдеться без опадів. У південних областях вночі та вранці місцями тумани.

Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +12…+17, на півдні Одещини до +20 градусів.

Погода в Украине 7 ноября
Погода в Україні 7 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 листопада

Вночі в середу, 8 листопада, дощі будуть йти у західних і місцями північних областях. Вдень опади накриють більшу частину країни. При цьому у центральних регіонах місцями будуть значні дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині південної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень у північних та західних областях +7...+12, на решті території України +13...+18 градусів.

Погода в Украине 8 ноября
Погода в Україні 8 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 листопада

У четвер, 9 листопада, дощова погода буде у північних, південних і східних областях. На решті території нашої держави буде переважно без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, у західних областях 0…+5, вдень +7…+12 градусів.

Погода в Украине 9 ноября
Погода в Україні 9 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 листопада

У п'ятницю, 10 листопада, антициклон "нажене" до нас мінливу хмарність, але опадів не передбачається. Вночі та вранці у центральних і південних областях місцями будуть тумани.

Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 градусів, вдень +8…+13.

Погода в Украине 10 ноября
Погода в Україні 10 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 листопада

Вихідні почнуться переважно без опадів. У суботу, 11 листопада, дощі можуть пройти тільки вдень на крайньому заході, на решті території держави опадів не очікується.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних та південних регіонах окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +8...+13.

Погода в Україні 12 листопада

У неділю, 12 листопада, вночі у західних областях, вранці та вдень у більшості областей окрім сходу пройдуть дощі, місцями значні. У Карпатах падатиме дощ з мокрим снігом.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 градусів, вдень +8…+13, у західній частині +4…+9 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що стала відома дата суттєвого похолодання. Згідно з прогнозом синоптика, відносно теплі температури повітря ще триматимуться близько двох тижнів. Погода у цей період буде по-осінньому свіжою, але без серйозних похолодань. А от суттєвого похолодання варто очікувати з 12 листопада, каже синоптик Діденко.

Також раніше синоптики розповіли, що листопад 2023 підготував "сюрпризи" – буде рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу. Температура повітря восени буде нетипово теплою – набагато вищою від норми. Невеликі мінусові температури будуть дуже рідко, сніговий покрив не сформується.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада 2023 року. Зазначалося, що аномальна температура битиме рекорди – українцям назвали дати потепління. Упродовж тижня два дні триматимуться дуже високі температури повітря, а п’ять днів литимуть сильні дощі.

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