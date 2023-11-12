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Налетить сніг і прийдуть морози: в Україну різко увірветься похолодання

Альона Вороніна
12 листопада 2023, 13:50
Ще кілька днів будуть відносно нехолодними, а потім погода в Україні різко зміниться. У низці областей замість дощу вже буде йти мокрий сніг.

Погода, природа, снег, зима
Погода в Україні упродовж тижня буде з дощем, снігом і зниженням температури повітря/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень, з 13 по 19 листопада, буде нестійкою і мінливою. Практично весь тиждень будуть опади – у більшості регіонів нашої держави будуть дощі, але подекуди падатиме мокрий сніг.

Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Синоптик зазначив, що суттєве зниження температури повітря відбудеться після 16 листопада. Після цієї дати також у деяких регіонах випаде перший сніг.

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У першій частині тижня буде тепло і подекуди дощитиме. Більш стабільна погода очікується лише у понеділок, 13 листопада. А от у другій половині тижня, ближче до вихідних, в Україну буде сунутися холодніше повітря з північних регіонів Європи. Тому подекуди опади будуть переходити у сніг й досить сильно знизиться температура повітря. Проте, незважаючи на зниження, температура все одно ще залишатиметься вищою за норму орієнтовно на 2-4 градуси.

Погода в Україні 13 листопада

Тиждень почнеться з дощової погоди. У перший день тижня, 13 листопада, будуть невеликі короткочасні дощі у північних областях, вдень також у районі Полісся. На решті території держави опадів не передбачається.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі на півночі та сході України окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +4...+9 градусів, у західних областях +3...-2 градусів. Вдень повітря прогріється до +8…+13 градусів. У Карпатах протягом доби близько 0 градусів.

Погода в Украине 13 ноября
Погода в Україні 13 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 листопада

У вівторок, 14 листопада, вночі у західних областях буде йти невеликий, а подекуди помірний дощ. Такого ж дощу варто очікувати вдень у північних та центральних регіонах країни. У Карпатах буде мокрий сніг із дощем. У південній половині та Криму вночі і вранці місцями тумани.

Вітер південно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 градусів, вдень +8...+13, у північних областях +4...+9 градусів.

Погода в Украине 13 ноября
Погода в Україні 14 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 листопада

У середу, 15 листопада, у більшості областей очікуються дощі, у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині, а також у Приазов'ї та Криму значні опади. Подекуди буде туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, вдень +6…+11, на півдні та у Криму +10…+15 градусів.

Погода в Украине 15 ноября
Погода в Україні 15 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 листопада

Нестійка і дощова погода утримуватиметься і в четвер, 16 листопада. Істотних опадів не буде лише вдень у західних областях.

Вітер північний/північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних та західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +6…+11. У північних та західних областях вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8.

Погода в Украине 15 ноября
Погода в Україні 16 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 листопада

У п'ятницю, 17 листопада, у центральних та південних областях без істотних опадів. В усіх інших регіонах пройдуть невеликі дощі, у Карпатах та на крайній півночі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-3 градусів, вдень +2...+8.

Погода в Украине 17 ноября
Погода в Україні 17 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 листопада

В суботу, 18 листопада, вночі не буде істотних опадів. Але дощів варто очікувати вдень – у цей час вони пройдуть у південних, західних і північних областях. У Карпатах та на Прикарпатті сніг, мокрий сніг.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градусів, вдень +3...+8, у Криму до +12 градусів.

Погода в Україні 19 листопада

У неділю, 19 листопада, у південних та східних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території України без істотних опадів.

Вітер північний / північно-західний, 5-10 м/с, на півдні окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 градусів, вдень +2...+7.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україну прийде сильне похолодання

Раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.

Також раніше про похолодання в Україні говорила синоптик Наталія Діденко. Синоптик назвала дату сильного похолодання. За її словами, уже скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни налетять дощі, подекуди зі снігом.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли і де в Україні налетить сніг. Уже скоро температура повітря буде відчутно знижуватися, каже синоптик Укргідрометцентру. Вона назвала дати, коли усі відчують похолодання.

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