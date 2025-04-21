На Україну налетить потужний шторм: у яких областях будуть дощі з грозами

Погода у Луцьку буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +25 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 22 квітня

Де температура повітря підвищиться до +26 градусів

Де синоптики прогнозують дощі з грозами

Погода в Україні 22 квітня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Прикарпатті та Закарпатті будуть небезпечні погодні умови. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

У північних, центральних, південних областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Протягом дня температура повітря підвищиться до +26 градусів. Вночі буде ще прохолодно.

У Криму, на південному сході, Закарпатті та навколо Карпат будуть дощі. На території інших областей буде сухо та сонячно. Найближчими днями буде тепло.

Похолодання в Україну прийде вже у суботу. Дощі та прохолодна погода очікуються у всіх областях, крім півдня та сходу. Температура повітря підвищиться до +12...+18 градусів. Але вже у неділю, 27 квітня, буде сухо та сонячно.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / фото: ventusky

Погода 22 квітня

В Україні 22 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, Прикарпатті та у південно-східних областях. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 22 квітня в Україні буде дуже тепло. Найтепліше буде в Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +10...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / фото: meteoprog

Погода 22 квітня у Києві

У Києві 22 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго – названа дата, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі у супроводі гроз.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі – синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.

Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь – стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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