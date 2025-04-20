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26-градусна спека буде не скрізь: які регіони заливатимуть грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
20 квітня 2025, 22:46
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Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 21 квітня
  • Де температура повітря підвищиться до +26 градус
  • Де синоптики прогнозують дощі з грозами

Погода в Україні 21 квітня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, центральних, Харківській областях 20-21 квітня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 квітня температура повітря підвищиться до +24 градусів. У цей день буде багато сонця та тепла. Грозові дощі очікуються у Криму та Приазов'ї.

Протягом тижня в Україні буде тепло. Триматиметься температура повітря на рівні 20-24 градусів. Однак наприкінці тижня температура повітря знищиться до +14...+17 градусів, а також побільшає дощів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 21 апреля
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня / фото: ventusky

Погода 21 квітня

В Україні 21 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у південних областей. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 21 квітня в Україні буде дуже тепло. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +9...+18 градусів.

погода 21 апреля
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня / фото: meteoprog

Погода 21 квітня у Києві

У Києві 21 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 апреля
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощі і грози накриють кілька областей на Великдень – стало відомо, де буде сильна негода. Погода в Україні у тиждень перед Великоднем ставатиме все теплішою. Проте на саме свято Воскресіння Хрестового у кількох областях буде сильна негода.

Також раніше повідомлялося, що синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні. Поле високого атмосферного тиску забезпечить в Україні суху погоду без опадів.

Нагадаємо, Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки". Фіксується ймовірність формування магнітних бур у майбутню середу, прогноз становить 70%.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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