На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний 'плюс'

Синоптики попереджають, що вночі температура падатиме до -2 градусів.

https://glavred.net/synoptic/na-ternopolshchine-stanet-zametno-holodnee-kakim-budet-maksimalnyy-plyus-10749617.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Тернополі найближчим часом

Чи прогнозуються у області опади

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде переважно хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини. відео дня

Погода в Тернополі 18 березня

У середу на Тернопільщині очікується мінлива хмарність та вітер північно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, а вдень становитиме +8…+13 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура буде в межах від -1 до +1 градуса, а вдень підніметься до +9…+11 градусів.

Погода в Тернополі 19 березня

У четвер в Тернопільській області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, а вдень потеплішає до +6…+11 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, на Рівненщині впродовж 18-20 березня очікується переважно суха та відносно тепла погода. Істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.

У Полтаві та області внаслідок надходження холодної повітряної маси та збільшення хмарності цього тижня денні температури знизяться до 3-8 градусів тепла.

Крім того, березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. Найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред