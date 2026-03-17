На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний "плюс"

Марія Николишин
17 березня 2026, 15:09
Синоптики попереджають, що вночі температура падатиме до -2 градусів.
На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний 'плюс'
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернополі найближчим часом
  • Чи прогнозуються у області опади

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде переважно хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 18 березня

У середу на Тернопільщині очікується мінлива хмарність та вітер північно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, а вдень становитиме +8…+13 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура буде в межах від -1 до +1 градуса, а вдень підніметься до +9…+11 градусів.

Погода в Тернополі 19 березня

У четвер в Тернопільській області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, а вдень потеплішає до +6…+11 градусів.

На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний 'плюс'
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, на Рівненщині впродовж 18-20 березня очікується переважно суха та відносно тепла погода. Істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.

У Полтаві та області внаслідок надходження холодної повітряної маси та збільшення хмарності цього тижня денні температури знизяться до 3-8 градусів тепла.

Крім того, березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. Найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

15:47Економіка
Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

15:31Війна
Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

14:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

Останні новини

16:20

Для чого кільце на шампурах: за призначенням його майже не використовують

16:11

Чим пахне Наталія Могилевська: співачка показала свою парфумерну колекціюВідео

16:05

Ходьба для схуднення після 50 років: тренери назвали ефективну щоденну норму

15:53

Привітання з Днем народження сестрі — гарні картинки та найкращі побажання

15:47

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальнеНе більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне
15:35

Збір на підтримку "Титанових" у межах повернення проєкту "Караоке на майдані" запущено

15:31

Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

15:12

Смертельний ворог слимаків і равликів: яку квітку варто посадити на ділянці

15:09

На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний "плюс"

Реклама
15:09

"Сімейні звʼязки": онук-втікач Ротару показав довгоочікувану зустрічВідео

14:58

Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

14:49

РФ скоротила виробництво ракет: Зеленський - про плани ворога

14:33

Були небезпечними для СРСР: які колоритні українські слова стерла радянська влада

14:24

"Головне, не несіть до церкви": в Україні почали готувати суші-паски

14:21

Яке взуття варто носити з жіночими легінсами щодня? Лофери, кросівки чи черевики? новини компанії

14:20

"Велика небезпека": названо область, в якій РФ хоче створити буферну зону

14:17

Street style Україна весна 2026: наймодніші образи з Instagram новини компанії

14:04

Чому в СРСР масово будували зі склоблоків: радянський будівельний феномен

13:55

Ризик залишитися без цвіту: які рослини категорично не можна обрізати в березні

13:52

Про лушпиння цибулі можна забути: новий метод, як пофарбувати яйця на Великдень

Реклама
13:42

"Беззаконня": путіністку Распутіну з хворою донькою виганяють з дому

13:17

Керівник НАБУ Кривонос є підозрюваним у справі про вимагання $120 тис. хабаря за землю — експрокурор САП

13:13

Одна дрібниця "з’їдає" тиск: чому шини авто раптово спускаютьсяВідео

13:08

Шойгу б'є на сполох через пряму загрозу для Уралу з боку України

12:45

РФ вимагає не лише території: у Кремлі висунули новий цинічний ультиматум

12:38

Малини буде багато: що покласти під кущі в березні, щоб отримати багатий урожайВідео

12:36

Не просто омлет: рецепт ситного сніданку з двох яєць за 5 хвилин

12:31

Суворі прикмети на свято 18 березня: що не можна робити

12:21

Ціни на АЗС полетять вгору: наскільки подорожчає бензин, дизель та газ в Україні

12:20

Зник без сліду: у лісі знайшли загублене місто, яке вважали міфом

12:16

Пугачова з'явилася в образі з культового кліпу через 37 років — як він виглядає

12:09

Багряний, юхтовий, блаватний: що насправді означають ці кольори

11:52

Дрони атакували авіазавод у Росії: під ударом могли опинитися літаки А-50Відео

11:37

На Рівненщині погіршиться погода: синоптики попереджають про стрибки температури

11:36

Українці купують кілограмами: в супермаркетах подорожчали базові продукти

11:10

Господарка помітила щось дивне в роті кішки: що налякало ветеринара

11:08

Вперше в історії: Україна отримала фінальні умови для вступу до ЄС

11:05

"Він був суворим": раптово помер зірка фільму "Назад у майбутнє"

11:03

Китайський гороскоп на завтра, 18 березня: Тиграм — образи, Зміям — конфлікти

11:01

Нагар і жир зникнуть миттєво: чим відмити газові конфорки до блиску

Реклама
10:54

Що кинути в лунку, щоб зібрати ранній урожай помідорів: секрет дачників

10:45

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

10:32

Зайшли у глухий кут, часу мало: МВФ б'є тривогу через допомогу Україні

10:31

Коли Україна була імперією та як виглядали її кордони на карті - забута правдаВідео

10:26

Погрози Ірану та шлях до припинення воєн: Зеленський зробив ряд важливих заяв

10:18

"В психіатричній лікарні": LELEKA здивувала зізнанням перед ЄвробаченнямВідео

10:02

Німці перевірили: навіщо класти туалетний папір у холодильник

10:01

Що вже не модно в 2026 році – поради стилістів для сучасного образу

09:51

Полтавщину накриває похолодання: синоптики попередили про зміну температури

09:41

Розбила серця фанатам: "Баффі" Сара Мішель Геллар повідомила сумну новину

