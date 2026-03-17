На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний 'плюс'

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде переважно хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Тернополі 18 березня
У середу на Тернопільщині очікується мінлива хмарність та вітер північно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, а вдень становитиме +8…+13 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура буде в межах від -1 до +1 градуса, а вдень підніметься до +9…+11 градусів.
Погода в Тернополі 19 березня
У четвер в Тернопільській області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, а вдень потеплішає до +6…+11 градусів.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, на Рівненщині впродовж 18-20 березня очікується переважно суха та відносно тепла погода. Істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.
У Полтаві та області внаслідок надходження холодної повітряної маси та збільшення хмарності цього тижня денні температури знизяться до 3-8 градусів тепла.
Крім того, березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. Найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі.
Читайте також:
- Українці купують кілограмами: в супермаркетах подорожчали базові продукти
- Ціни на АЗС полетять вгору: наскільки подорожчає бензин, дизель та газ в Україні
- Суворі прикмети на свято 18 березня: що не можна робити
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
