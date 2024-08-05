На зміну спеці прийдуть заморозки: якою буде погода в серпні 2024 року

Повторення екстремальної спеки, яка була в липні, малоймовірне, прогнозує заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

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Якою буде погода в Україні в серпні - прогноз на місяць / unsplash.com

Погода в Україні в останній місяць літа очікується не холодна і не така спекотна, як у липні. Хоча в окремі дні буде сильно припікати. Наприкінці серпня можливі заморозки.

Як пише ТСН, погода в серпні буде сухою. Температура повітря все одно перевищить норму на 2 градуси, а на південному сході - на 2,5 градуса.

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Середня місячна температура повітря в серпні становитиме 20-26 градусів тепла, у Карпатах +17...+19 градусів.

Загалом, у серпні в окремі дні може бути холодніше, а в окремі дні - спекотніше, ніж у липні.

Місячна кількість опадів у серпні очікується 34-77 мм, у Карпатах - до 116 мм. Це менше ніж у липні, проте в межах норми. Але, враховуючи, що в липні випало дощів значно менше за середню прогнозовану норму, то за фактом у серпні дощів має бути більше, ніж у липні.

"Загалом останній місяць літа характеризується стійкою антициклональною погодою, тобто сонячних днів буде багато, а дощових - навпаки. Вдень буде спекотно, як у липні, натомість ночі стануть холоднішими, повторення екстремальної спеки, яка була в липні, малоймовірне", - сказав заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Наприкінці серпня очікуються заморозки в північних і центральних областях.

Щодо таких явищ, як сильні грози, зливи, шквали тощо, то в серпні їх буває мало.

"На відміну від червня і липня, у серпні погода більш стійка і прогнозована. Місяць почнеться спекою через надходження гарячого повітря з північної Африки, надалі температура знижуватиметься до комфортної", - сказав Прокопенко.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде з комфортною температурою повітря. Але при цьому частину областей накриють дощі та навіть зливи. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що цього дня переважно очікується температура повітря на рівні +24...+28 градусів. Трохи прохолодніше буде на сході нашої держави - там стовпчики термометрів підніматимуться до рівня +20...+25 градусів, а найтепліше буде на півдні - +26...+30 градусів.

Нагадаємо, Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Вона почалася одразу після закінчення попередньої. 3-4 серпня потужність геомагнітного шторму посилилася. Вона зупинилася на рівні майже 7-ми балів. 5 серпня вона піде на спад і опуститься до 3-х балів.

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