Жорстка буря атакувала країну: коли закінчиться майже 7-бальний шторм

Ця магнітна буря може погіршити самопочуття людини.

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Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Вона почалася одразу після закінчення попередньої. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 28 липня з 4-бальною потужністю. 30 липня вона досягла своєї пікової потужності - майже 8 балів, що робить її дуже сильною.

З 31 липня потужність бурі почала зменшуватися. Цього та наступного дня вона затрималася на рівні 6 балів. 2 серпня потужність магнітної бурі опустилася до 4-х балів.

відео дня

Очікувалося, що після цього магнітна буря піде на спад, але вона почала посилюватися. 3-4 серпня потужність геомагнітного шторму знову посилилася. Вона зупинилася на рівні майже 7-ми балів. 5 серпня вона піде на спад і опуститься до 3-х балів.

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 17 спалахів класу С і М. Повідомляють, що 2 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 91 сонячну пляму.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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